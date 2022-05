Rafael Leão délivre Milan contre la Fiorentina

Milan (4-2-3-1) : Maignan - Hernández, Tomori, Kalulu, Calabria - Kessié (Bennacer, 79e), Tonali - Leão, Díaz (Krunić, 56e), Junior Messias (Rebić, 56e) - Giroud (Ibrahimović, 67e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Fiorentina (4-3-3) : Terracciano - Venuti (Martínez Quarta, 46e), Milenković, Igor, Biraghi - Duncan (Torreira, 67e), Amrabat, Maleh (Bonaventura, 59e) - González (Ikoné, 67e), Cabral, Saponara (Sottil, 79e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.

À San Siro ce dimanche après-midi, l'AC Milan a fait fructifier la défaite de l'Inter à Bologne mercredi dernier , en l'emportant contre la Fiorentina (1-0). Un succès de prestige sur la route du titre.Dominateurs d'entrée, les Milanais se sont montrés inopportuns. Theo Hernández a ainsi lancé la partie d'un tir rectiligne, dans le petit filet extérieur (12) avant qu'Olivier Giroud ne le suive, piquant le cuir en face à face, sans succès (16). En face, la brève réaction est signée Riccardo Saponara, allumant Mike Maignan, idéalement placé pour repousser et couvrir le rebond devant Alfred Duncan (21).De retour des vestiaires avec de meilleures intentions, lesont intensifié leurs offensives. De quoi voir Rafael Leão, à la réception d'un beau contre mené par Brahim Díaz et remisé en retrait par Giroud, manquer de précision en envoyant son ballon au-dessus (47). Une situation sérieuse, qu'Hernández a bien cru rattraper, d'une volée là encore trop enlevée (54). Peu brillants en attaque, les hommes de Stefano Pioli se sont dès lors exposés derrière, voyant Maignan déployer ses bras afin d'écarter un coup de casque puissant d'Arthur Cabral (77). Le match nul en vue, il a finalement fallu une faille individuelle florentine pour débloquer les Rouge et Noir. La mauvaise relance au pied de Terracciano a effectivement profité à Leão, engouffré dans la surface, venu fixer Nikola Milenković et ajuster le portier d'une frappe croisée à contre-pied. Le but du champion ?Leader avec cinq points d'avance sur le dauphin Inter (72 unités), en déplacement à Udine dans la soirée (18 heures), l'AC Milan est donc plus que jamais fidèle au poste. Décevante, la Fiorentina reste septième, en perte de terrain dans la course à l'Europe.