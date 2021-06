Rafa Benítez à Everton, c'est officiel

We can confirm Rafael Benítez has been appointed as our new manager. — Everton (@Everton) June 30, 2021

Rafael Benítez suit Carlo Ancelotti comme son ombre.Everton vient d’officialiser l’arrivée de Rafael Benítez sur son banc en lieu et place duAncelotti. L’entraîneur espagnol (passé par Newcastle et Dalian en Chine ces dernières années) revient donc sur les rives de la Mersey après avoir dirigé Liverpool entre 2004 et 2010, mais de l’autre côté cette fois. Un passé qui lui a valu plusieurs menaces dont une banderole affichée non loin de son domicile . Il en faut néanmoins plus pour effrayer Rafa, puisqu'il s’est engagé pour trois saisons avec lesLe vainqueur de la Ligue des champions 2005 s’est ditet. Le propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, a d’ailleurs fixé les objectifs :Bien que Rafa sorte d'une expérience mitigée en Chine au Dalian Yifang, il bénéficie d’un CV qui fait des envieux : Chelsea, Liverpool, le Real Madrid, Naples ou encore l’Inter Milan, une belle feuille de route qui a fait la différence aux yeux des dirigeants anglais.Benítez va devoir remplir l'armoire à