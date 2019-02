Radonjić, tout pour plaire

Du feu dans les jambes, du cœur, de la folie et une capacité à renaître de ses cendres. Nemanja Radonjić a ce qu’il faut pour enflammer Marseille. Surtout qu’en cette deuxième partie de saison, il va enfin avoir l’occasion de le prouver. L'OM, qui se déplace à Reims samedi soir, compte en tout cas sur lui.

Une défaite de plus à domicile, une expulsion pour son meilleur joueur et un huis clos à la clé après les 40 minutes d’interruption provoquées par un pétard . Autant dire que la dernière sortie de l’OM en championnat, face à Lille (1-2) , a été un désastre. Mais les optimistes les plus acharnés trouveront toujours des satisfactions. Parmi elles : le premier but de Mario Balotelli avec l’OM pour son premier match, et la première belle performance de Nemanja Radonjić sous le maillot olympien. En même temps, il s’agissait seulement de sa troisième titularisation en Ligue 1. Le moment est peut-être venu pour le Serbe de vraiment lancer son aventure sur la Canebière. Avec la blessure de Payet, la suspension de Thauvin et la bonne impression qu’il a laissée à Lille , Radonjić risque d’avoir un rôle important à jouer lors des prochaines semaines.Flashé à 34 km/h lors d’une de ses nombreuses accélérations face au LOSC , Nemanja Radonjić a bien évidemment pour principale qualité sa vitesse. Ça tombe bien, car hormis Clinton Njie , l’OM manque clairement de joueurs capables d’apporter de la profondeur à son attaque. Au contraire de Florian Thauvin et Lucas Ocampos qui ont plus tendance à repiquer dans l’axe pour chercher la frappe, le joueur qui fêtera ses 23 ans dans deux semaines a plus un profil d’ailier à l’ancienne, multipliant les sprints dans son couloir pour déborder grâce à sa vélocité. Une pointe de vitesse impressionnante qu’il a travaillée au centre de formation du Partizan Belgrade avec un entraîneur de la section athlétisme, comme l’expliquaiten août dernier. «» , assure Danijel Ljuboja, l’ancien Parisien.En plus de ses puissantes accélérations, Nemanja Radonjić a marqué face à Lille . Avant que son but ne soit annulé par la VAR pour un hors-jeu de Kostas Mitroglou, il a même eu l’occasion de le célébrer avec les supporters marseillais. Une joie de trop courte durée, mais qui a permis d’entrevoir la manière dont le Serbe vit le football : avec une passion dévorante. Transcendé par les ambiances chauffées à blanc, Radonjić est un supporter bouillant de l’Étoile rouge de Belgrade depuis son plus jeune âge. En 2009 face au Dinamo Tbilissi, il va voir son premier match avec un groupe ultra de la tribune Nord, les Delije. Il a alors seulement 13 ans. Et lorsqu'il a enfin pu porter le maillot rouge et blanc, il a pris l’habitude de célébrer ses buts avec ses anciens amis de stade.Autant dire que le Serbe n’attend qu’une chose à l’OM : retrouver un stade Vélodrome bouillant, prêt à exulter pour ses exploits. «, estime Danijel Ljuboja.» À l’heure qu’il est, l’OM a besoin d’un ou plusieurs petits miracles pour sauver sa saison et revenir à la place qui est la sienne. Un renouveau, une résurrection. Ça tombe bien pour le Serbe, car il sait ce que c’est de renaître de ses cendres. Considéré comme un très grand espoir du football serbe depuis tout jeune, il a pour l'heure connu un début de carrière chaotique.En 2013, à 17 ans, il est tout simplement mis à la porte du Partizan à cause de son attachement trop fort à l’Étoile rouge. Direction l’académie Hagi, où il reste six mois. Son talent indéniable lui permet de rejoindre la Roma. Premier rebond. Sauf que Nemanja ne joue jamais, ne parle pas un mot d’italien et se sent terriblement seul au camp d’entraînement, où il loge. Il est alors prêté à l' Empoli de Maurizio Sarri , mais un problème entre les deux clubs italiens l’empêche de jouer la moindre minute. Alors il rentre au pays, d’abord à Čukarički, puis à l’Étoile rouge. Après deux ans sans jouer et à traîner son spleen, l’ailier revient en Serbie avec 89 kilos sur la balance. Il faudra un an pour que «» retrouve petit à petit une hygiène de vie décente et surtout le goût du terrain. Second rebond. «» , conclut Ljuboja, confiant. Un peu de caractère ne fera pas de mal à l'OM.