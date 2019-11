Radonjić remet ça et couche Brest

Conquérant et très costaud, l'OM a maîtrisé son sujet face à Brest, vendredi soir, et logiquement ouvert le score avant de se faire surprendre à quelques minutes du terme. Mais le Serbe, désormais méconnaissable, est sorti de sa boîte dans la foulée pour planter un golazo bienvenu (2-1) : ça fait quatre à la suite pour le dauphin du PSG.

Gautier désarçonne Pipa

Radonjić régale

Marseille (4-3-3) : S. Mandanda (c) - Sakai, B. Kamara, Ćaleta-Car, Amavi - Rongier, Strootman, Sanson - B. Sarr (Radonjić, 74e), Benedetto (M. Lopez, 80e), Payet (V. Germain, 87e). Entraîneur : André Villas-Boas.



Brest (4-3-3) : Larsonneur - Faussurier, Castelletto, Bain, Perraud - Belkebla (Battocchio, 64e), I. Diallo, Lasne (A. Mendy, 73e) - Autret (c) (Grandsir, 69e), Charbonnier, Cardona. Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



En expertise footballistique, on pourrait appeler ça un déclic. Lorsque Nemanja Radonjić a inscrit son premier but français, la semaine dernière sur la pelouse du Stadium , on avait moqué sa célébration démesurée et sa relative arrogance. Cette fois-ci, il sera difficile de ne pas saluer la performance : entré à un quart d'heure du terme face au SB29, il a sauvé les siens d'un éclair exceptionnel auquel personne ne s'attendait. Tout ça alors que l'OM était sur le point de voir deux points lui filer sous le nez malgré une domination rarissime : 34 tentatives (du jamais-vu depuis plus de 6 ans en Ligue 1), une facilité à se mettre en situation, des montants adverses caressés tout au long de la partie et une maîtrise devant, derrière et dans l'entrejeu proprement entretenue. Sans faire de bruit, l'Olympique de Marseille a trouvé son rythme de croisière dans cette Ligue 1 à deux vitesses - Paris devant et le reste derrière - et avale les adversaires, souvent en faisant ses matchs. Pour la première fois depuis près de deux ans, les Olympiens réalisent ce vendredi soir la passe de quatre.Le traditionnelde sortie des acteurs interprété au piano par un jeune de la Castellane et l'odeur de poudre qui s'installe : Benedetto fait la différence face à Romain Perraud, mais bute sur Gautier Larsonneur (12). Moins de 60 secondes plus tard sur un centre de Mathias Autret, le virevoltant Irvin Cardona répond à l'autre bout du Vél en se jouant de Steve Mandanda, mais pas de la(13). C'est la folie, ça s'ouvre de partout, alors Pipa, inspiré et omniprésent, laisse filer pour Morgan Sanson qui fracasse la transversale (16). Puis l'emprise marseillaise se fait plus forte, et le ballon ne quitte plus énormément les pieds marseillais, alors qu'Hiroki Sakai, derrière la plupart des situations des siens, est intenable dans son couloir droit. C'est sur une interception de Valentin Rongier à bonne hauteur que Sanson croise un peu trop (36), puis l'on passe tout près du chef-d’œuvre lorsque Benedetto offre une reprise de volée modèle que le dernier rempart breton repousse (38).Après l'entracte, l'emprise marseillaise s'intensifie. Payet oblige Larsonneur à la parade sur son deuxième coup franc direct tenté, et juste sur le rebond, Duje Ćaleta-Car manque l'immanquable dans la précipitation (50). Ce n'est que partie remise : la lumière vient évidemment d'un appel de Benedetto, qui efface Larsonneur sans vraiment le vouloir - et sans même toucher la gonfle - pour finalement permettre à un Bouna Sarr jusqu'ici moyen de planter son but annuel (1-0, 56). Sonné, le gardien des visiteurs fait n'importe quoi dans ses 6 mètres, mais Payet n'en profite pas (60). Brest est perdu et ça dégaine à tout-va : peu verni, le Réunionnais fait résonner la transversale sur un nouveau coup de pied arrêté (62), et Rongier trouve le poteau du gauche (64). Les 20 dernières minutes entamées, Payet, Sarr, Pipa et même Amavi de la patte droite continuent de semer la zizanie dans la zone de vérité, alors que Brest tente de survivre sous l'impulsion des remplacements opérés par OD'O. C'est là que tout s'emballe : sans doute sur la première inspiration des Rouges dans le deuxième acte, Cardona pense faire le coup parfait en piquant devant Mandanda (88). Le Stade brestois respire ? Grossière erreur : tout juste entré, Radonjić bombe le torse et n'attend que quelques secondes pour enrouler un caramel au fond des ficelles (89). Un coup d'éclat que la vraie fausse expulsion d'Alexandre Mendy dans le temps additionnel ne saura éclipser. Le premier succès du Stade brestois dans la cité phocéenne attendra : Nemanja court après le temps perdu.