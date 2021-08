Radja Nainggolan débarque au Royal Antwerp

EG

Seize ans après, le revoilà.Son contrat tout juste résilié avec l’Inter Milan, Radja Nainggolan retourne en Belgique, plus précisément au Royal Antwerp. À 33 ans, le milieu offensif s’est engagé pour deux ans et devient le plus gros salaire du championnat (entre 3,5 et 4 millions d’euros brut), alors qu’il est ambassadeur du K Beerschot , son club formateur et rival du Royal.Né à Anvers, la crête la plus célèbre du plat pays s’est rapidement exilé en Italie pour progresser. Impérial à Rome, il avait rejoint l’Inter en 2018 contre 38 millions d’euros sans vraiment s’imposer. La saison passée, il avait choisi de revenir là où il s’est révélé, à Cagliari, pour permettre à sa femme de combattre le cancer . Son prochain challenge, c’est désormais la Ligue Europa, où le Royal Antwerp joue son ticket pour la phase de poules la semaine prochaine.Antwerp et contre tous.