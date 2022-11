Radja Nainggolan bientôt à Monza ?

TP

Retour en Italie pour le Ninja ?Un an et demi après son départ de la Botte et une aventure du côté de Cagliari, Radja Nainggolan pourrait effectuer son retour en Serie A.« si tu veux jouer sans prendre beaucoup un gros chèque, rappelle-moi », a-t-il lâché dans un entretien accordé au journal flamandAprès plusieurs écarts de conduite , Radja Nainggolan a été mis à l’écart par le Royal Antwerp et ne pourra plus jouer avec l’équipe professionnelle. L’ancien milieu des Diables Rouges (30 sélections) est donc à la recherche d’un nouveau club et devra très certainement baisser ses exigences économiques pour rallier Monza. Actuellement quatorzième de Serie A, le club lombard sous la houlette du duo Berlusconi-Galliani est activement à la recherche d’un milieu de terrain depuis la blessure de Stefano Sensi.Le malheur des uns fait le bonheur des autres.