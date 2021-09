Chaud, Falcao !

Auteur d’une nouvelle entrée en jeu décisive avec le Rayo Vallecano pour arracher la victoire sur la pelouse de Bilbao, lundi soir (1-2), Radamel Falcao est en train de réussir son retour en Liga. Respecté pour ses faits d’armes dans le championnat espagnol, El Tigre n’a toujours pas fini de feuler. Et c’est tant mieux.

2 - Radamel Falcao is third Rayo Vallecano player to score in his first two LaLiga appearances in the 21st Century, after Moisés Arteaga in 2001 and Diego Costa in 2012. Tiger. pic.twitter.com/7Nn4uxOW3n — OptaJose (@OptaJose) September 22, 2021

« Je suis toujours prêt pour marquer »

[ RÉSUMÉ VIDÉO] #LaLiga Au bout du bout du temps additionnel, Radamel Falcao offre la victoire au Rayo sur la pelouse de Bilbao (2-1) ! C'est le 6e but de la carrière d'El Tigre face aux Basques !https://t.co/Fu09odeniI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 21, 2021

Accueilli par des sifflets... à l'encontre de son président

Menuda papeleta para Martín Presa... Bronca monumental para el Presidente del @RayoVallecano en la presentación de @FALCAO #Golazo pic.twitter.com/RyvnB9c2qL — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) September 17, 2021

Le meilleur départ du club depuis 21 ans

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Plus que jamais dans cette Liga 2021-2022, les papys font de la résistance. Pour l’ouverture de la sixième journée, l’Atlético de Madrid est allé s’imposer contre son voisin banlieusard, Getafe (1-2) . Grâce à quoi ? Au doublé de Luis Suárez, 34 ans et toujours aussi clinique pour inscrire deux pions en fin de partie (78, 91) et les trois points à son équipe. Mais plus tard dans la soirée, une autre légende de Liga s’est distinguée dans les ultimes secondes à San Mamés. Sur un coup franc botté par Bebé, l'adulte Radamel Falcao a fait parler son instinct de buteur pour propulser le ballon de la tête dans la cage d’un Unai Simón médusé (1-2, 96). Entré à un quart d’heure de la fin du temps réglementaire, l’avant-centre de 35 ans a été le héros de la soirée au Pays basque. Mieux encore : en 33 minutes de temps de jeu effectif depuis son arrivée chez les, le Tigre a déjà inscrit deux buts. Phénoménal.En Espagne, le retour aux affaires de Falcao est perçu comme une bombe. Déjà passé par le championnat sous les couleurs de l’Atlético entre 2011 et 2013, le Colombien avait tout dévasté sur son passage : 70 buts en 91 matchs toutes compétitions confondues, dont 52 buts en 68 rencontres de Liga. Dès lors, ce démarrage en fanfare de l’ancien Monégasque permet de croire en une nouvelle saison canon du buteur au sein d’une équipe promue dans l’élite. Libéré de sa dernière année de contrat à Galatasaray, Falcao a laissé de côté la Ligue Europa (qu’il a déjà remportée deux fois, en 2011 avec le FC Porto et 2012 avec les) pour revenir à Madrid et siéger cette fois-ci à Vallecas, histoire de s’offrir un énième challenge., expliquait Falcao juste après la rencontre.Auteur d’une saison 2020-2021 marquée par de multiples blessures à la cuisse et au visage, Falcao était tout de même parvenu à conserver un ratio d’un but tous les deux matchs avec le club stambouliote (18 matchs, 9 pions). Néanmoins, lea émis le souhait de renouer les liens avec un championnat qu’il affectionne tant. Débarqué après la clôture du marché des transferts, Falcao a reçu un accueil pour le moins original de la part des Bukaneros, le groupe de supporters du Rayo étiqueté d’extrême gauche. Du début à la fin de sa présentation aux côtés de Martín Presa, le Colombien a assisté impuissant aux sifflets et aux chants hostiles à l’encontre de son président (, Presa casse-toi, en VF) en raison d’accointances avec des dirigeants de VOX , parti politique espagnol d’extrême droite. Une intronisation sans conséquence sur le plan sportif, puisque le jour suivant, Falcao s’offrait son premier but avec le Rayo contre Getafe, dix minutes après son entrée en jeu. Un appel, un contrôle soyeux, une frappe croisée parfaite, et voilà comment se mettre les fans dans la poche sans tarder.À vrai dire, l’arrivée de Falcao n’est qu’une cerise sur le gâteau pour le Rayo Vallecano. Déjà auteurs d’un bon début de saison avant l’arrivée du Colombien, lesviennent d’enchaîner quatre matchs sans défaite (3 victoires, 1 nul) avec 10 buts marqués et seulement 2 encaissés. Bien aidés par leur portier macédonien Stole Dimitrievski, les Madrilènes peuvent aussi compter sur la science tactique d’Andoni Iraola, demi-finaliste de la Coupe d’Espagne sur le banc du CD Mirandés en 2020. Actuellement quatrième de Liga, le Rayo n’avait pas connu un départ aussi flamboyant depuis la saison 2000-2001, lorsque Juande Ramos plaçait le club en deuxième position après six journées. Le club avait alors bouclé la saison au treizième rang, sans jamais entrer dans la zone de relégation. De quoi donner une nouvelle bouffée d’optimisme à Falcao pour continuer d’honorer la mémoire de son père Radamel Garcia, ancien défenseur décédé en 2019, grâce à son numéro 3 dans le dos., avouait Falcao en conférence de presse.Probablement continuer de marquer, encore et toujours, pour communiquer avec le paternel les bras vers le ciel.