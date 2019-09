« Je ne vais pas courir après chaque mec qui me traite de négro »

« À chaque match à Saint-Symphorien, systématiquement, à un moment précis du match, il y avait un gars qui gueulait "sale nègre, dégage, sale singe, sale nègre", je me disais "c’est pas possible". Ça fait d’autant plus mal quand c’est dans votre stade. (...) Finalement, c'était un mec avec qui je buvais le café et jouais au baby-foot le matin à côté du club... »

« Une seule fois, j’ai voulu sortir parce que je me faisais traiter de sale noir, c’était à Lens, jamais je n’aurais imaginé vivre ou entendre ça là-bas, pour moi c’était un public festif, exceptionnel, et c’est ce qui m’a le plus déçu et attristé. C’est Glenn Hoddle qui est venu me voir, un mec très sage, la classe à l’état pur. Quand il a vu ma tristesse de vivre ça, il est venu me dire "Luc, what is your colour ?", "alors si c’est une insulte pour eux, sois fier, toi, d’être ce que tu es". Et je suis resté sur le terrain. »