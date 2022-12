Rabiot, Upamecano et Varane de nouveau opérationnels ?

MD

La clim... pour l’Touchés par une grippe, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot avaient loupé la demi-finale face au Maroc (2-0). Titulaires indiscutables depuis le début de la compétition, les deux poulains de Didier Deschamps ont donc longtemps laissé planer le doute quant à leur présence pour l’ultime rendez-vous de cette Coupe du monde dimanche, face à l’Argentine. D’après les petits papiers de RMC Sport , les Bleus pourraient compter sur ses deux cadors pour cette finale. Tout comme Raphaël Varane et Kingsley Coman.Ce vendredi, ils étaient tous restés au chaud à l’hôtel pendant que leurs coéquipiers s’entrainaient. Et ce samedi matin, bonnes nouvelles : l’état de santé de Raphaël Varane s’améliore, tout comme celui de Kingsley Coman, ménagé depuis deux jours. Enfin, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano sont de nouveau opérationnels et tous, pourraient s’entraîner dès aujourd’hui. Enfin, dernière précision de Fabrice Hawkins, présent à Doha : Aurélien Tchouaméni et Theo Hernandez, respectivement gênés à la hanche et au genou devraient s’entraîner en salle ce samedi matin. Mais rien d’alarmant.Une France au grand complet dimanche ?