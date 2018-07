« Rabiot ne vous la fera jamais à l'envers »

Le 23 juin dernier, en pleine Coupe du monde, paraissait la dernière interview en date d'Adrien Rabiot. Réalisée juste avant le refus du Parisien de figurer parmi la liste des suppléants de Didier Deschamps, et publiée dans la revue Sport-Étude, créée par David Bellion, elle méritait bien que l'on s'y attarde en compagnie de l'ancien Bordelais.

Le monde des retraités du football se divise en deux catégories. Il y a ceux qui restent au bord des terrains, professionnels ou amateurs, et ceux qui les commentent derrière un micro. Deux grandes cases dans lesquelles David Bellion a refusé de rentrer, préférant créer la sienne : celle de directeur créatif du Red Star. Et parfois, en marge de ses activités autour du club du 93 tout juste promu en Ligue 2, l'homme de 35 ans saisit les aventures que cette vie lui offre. Pour l'amour du beau, tout simplement. C'est ainsi qu'en juin dernier, l'ancien Bordelais, en duo avec le photographe Julien Soulier, lançait, une revue bimestrielle gratuite de 20 pages, dont chaque numéro sera consacré à un sportif.Snatch, expose Bellion.. » Et c'est Adrien Rabiot , qui a l'honneur de faire la Une du premier numéro. Réalisée trois jours avant l'annonce de la liste des 23 futurs champions du monde par Didier Deschamps , et de leurs 11 réservistes, cette interview est donc la dernière en date donnée par le milieu de terrain du Paris Saint-Germain.Si Adrien Rabiot faisait partie des sportifs ciblés par David Bellion pour faire la couverture de, c'est avant tout parce que l'ailier passé par Manchester United aime «» . «» , concède celui qui s'est mué en styliste pour l'occasion. Et c'est peu dire qu'il n'a pas été déçu. Lorsqu'il évoque ses échanges et sa rencontre avec Adrien et Véronique Rabiot, David Bellion n'a que du sucre en bouche. Il décrit «» En somme, les Rabiot mère et fils seraient tout le contraire de ce qu'on raconte sur eux. Mieux, «» , ponctue David Bellion À l'intérieur de la revue, le texte de trois pages consacré au «» , rédigé après son annonce de se retirer de la liste des suppléants pour le Mondial , garde la même tonalité. D'ailleurs, l'auteur prévient d'entrée : «» Au fil des 17 571 signes qui composent le portrait, qu'on peut facilement qualifier d'hagiographiques, on apprend qu'Adrien a toujours eu le sentiment qu'il aurait un destin à part, «. »Plus loin, en évoquant une embrouille avec Zlatan Ibrahimović à l'été 2015, le jeune homme assène qu'il «. » Mais c'est lorsqu'il défend son pote Serge Aurier , malmené durant ses dernières semaines au PSG, que les paroles de Rabiot sonnent le plus juste : «. »Concernant la décision du jeune homme de claquer la porte de l'équipe de France, David Bellion fait partie de ceux qui comprennent «» , comme le surnomme sa maman. D'abord, parce qu'en tant qu'ancien joueur de haut niveau, l'ex-coéquipier de Cristiano Ronaldo sait que «"Ah, il y a un joueur qui a refusé la sélection"D'un point de vue plus terre à terre, il comprend également que Rabiot trouve le choix de Deschamps illogique d'un point de vue sportif. Car après tout, c'est bien son droit. «"au revoir". »Enfin, Bellion tient à rétablir quelques vérités, pour achever sa défense de celui qui serait convoité par le Barça. «"c'est parce qu'il ne veut pas jouer 6".» Sauf qu'à l'instar de Payet et Koscielny, Emmanuel Macron l'aurait peut-être invité à la finale. Ça fait toujours bien, d'avoir un Duc à ses côtés.