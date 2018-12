Rabiot, la politique de la porte

Dossier Adrien Rabiot, épisode final : après plusieurs mois de négociations autour d'une éventuelle prolongation du contrat du milieu français, le PSG a décidé de durcir le ton et de sanctionner le joueur pour une « durée indéterminée » . Une quasi-première en la matière qui interroge sur la forme et pose de nombreuses questions.

La carte de la menace

Le joueur réduit à sa fonction d'investissement

Par Maxime Brigand

C'est l'histoire d'un joueur sorti du ventre et coincé depuis longtemps entre deux portes. Du mois, c'était l'idée, jusqu'à ce qu' Adrien Rabiot , 23 ans, n'en prenne une en pleine tête, en ce début de semaine. Cette fois, l'affaire s'est jouée en deux temps. Le premier : en début d'après-midi lundi, Thomas Tuchel , son coach, s'est présenté en conférence de presse pour évoquer le déplacement du PSG en Coupe de la Ligue à Orléans , mardi soir. Ce qu'il en est sorti ? Une inversion des pouvoirs : désormais, Tuchel n'a plus le contrôle de son joueur. Dans le texte : «» Un verrou a sauté sur le moment et tout le monde a définitivement compris le message masqué lors du deuxième temps du jour : une interview donnée à Yahoo Sport par Antero Henrique , le directeur sportif du PSG , dans laquelle le dirigeant parisien affirme que Rabiot a décidé de ne pas signer son contrat et «» (date de la fin de son contrat au PSG ). Autre chose ? Oui, surtout autre chose : «» Ce qu' Henrique justifie par le fait que «» En réalité, elle l'est surtout pour le joueur.Pour une raison simple : Adrien Rabiot n'a jamais refusé de jouer pour le PSG , ce qu'il a déjà fait à 227 reprises au cours de sa jeune carrière, dont vingt cette saison (quatorze apparitions en Ligue 1, dont douze titularisations ; le Trophée des Champions ; et, cinq matchs de C1, dont trois titularisations). Pourtant, le PSG a décidé d'abattre lundi soir la carte de la menace, de la gestion dictatoriale et de soumettre l'un de ses employés, ce qui pose plusieurs problèmes, dont un fondamental : signer une prolongation de contrat est un droit, pas un devoir, et Rabiot est libre de donner le sens qu'il souhaite à sa carrière. Le seul regret possible dans cette situation nous ramène simplement au joueur et à son absence de prise de position publique sur le sujet, ce qu'avait fait en son temps Mamadou Sakho , expliquant au moment de son départ pour Liverpool vouloir «» À Paris, Rabiot est quelque chose, un outil politico-sportif mêlé d'un casse-tête éternel -impossible d'oublier le déroulé de sa prolongation de l'automne 2014- mais quoi qu'il arrive, il méritait une sortie à la hauteur.La hauteur, justement, ce sera le débat des prochains mois : le PSG peut-il se séparer de son milieu français, qui n'a débuté que quatre matches de Ligue 1 depuis deux mois et qui n'a disputé qu'une quinzaine de minutes à peine sur les deux derniers matches de poules de C1 du club ? Ça semble être la porte ouverte alors que le Barça Liverpool ou encore la Juventus suivent le dossier. Dans tous les cas, un départ sera intéressant à suivre en terme d'évolution sportive pour un joueur qui a besoin d'un cadre fixe, ce qu'expliquait très bien récemment Thiago Motta : «» Le débat sur son poste idéal dure depuis des années, Rabiot ne se voyant qu'en 8 là où d'autres le veulent en 6. Reste que son éventuel départ forcerait surtout le PSG à cogner sur le mercato hivernal et à (enfin) combler une demande du premier jour de Thomas Tuchel : le six, le vrai, l'équivalent de son Weigl de Dortmund . Aujourd'hui, c'est avant tout un cas humain que le club parisien doit gérer au-delà du sportif, celui d'un joueur formé au club, qui filera probablement sans que le PSG ne touche le moindre centime, sauf s'il part en janvier, et réduit à sa fonction première d'investissement. Tuchel avait peut-être raison : tout ça n'est que «» .