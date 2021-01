Viens nous défier jeudi soir 20h sur un quiz mi-foot mi-NBA avec TrashTalk !

Après le succès des deux premières soirées quiz, et à défaut de pouvoir encore organiser ça dans des bars en raison du coronavirus, So Foot vous propose chaque jeudi à 20h en direct sur sa chaîne Youtube une version interactive de son test de culture et connaissances foot.

Live Quiz Spécial Mi-Foot Mi-NBA avec Alex de TrashTalk

En solo,sur votre tablette, smartphone ou ordinateur - avec chaque semaine, un nouveau thème - etCe jeudi, on vous propose un featuring spécial avec nos amis de TrashTalk, site incontournable de l'actu basket et NBA . A l'image des matchs de gala estivaux entre le RC Toulon et France 98, il y aura deux mi-temps : d'abord 10 questions foot, puis 10 questions NBA.À gagner pour le 1er ? Si fan de So Foot : le tout premier livre de l'histoire du magazine "Football total et contre-culture" Si fan de TrashTalk : l'affiche de la couverture de leur dernier ouvrage "Le plus grand livre de basket-ball de tous les temps" au 40 x 50 cm à encadrer.Pour celles et ceux qui auraient peur d'oublier, deux solutions :- vous inscrire à l'event Facebook - nouset nous vous enverrons un email jeudi aprem pour vous rappeler l'évènement avec l'URL Youtube de la session quiz.Pour être sûr de ne pas louper les prochaines sessions,, sur lequel vous retrouverez le planning, les votes pour les thèmes, les noms des futurs invités, etc.Pour revoir les anciennes soirées quiz, et comprendre un peu mieux de quoi il retourne, les voici, classées par thème :