Finis 1er de notre quiz foot espagnol et gagne un HS Maradona !

Après le succès des deux premières soirées quiz, et face aux restrictions sanitaires liées au coronavirus, So Foot vous propose chaque jeudi à 20h en direct sur sa chaîne Youtube une version interactive de son test de culture et connaissances foot.

Live Quiz spécial 2020 avec Matthieu Rollinger, Andrea Chazy et Julien Duez

Live Quiz Spécial foot espagnol avec Javier Prieto-Santos et Alexandre Gonzales

En solo, sur votre tablette, smartphone ou ordinateur - avec chaque semaine, un nouveau thème - et On a démarré l'année 2021 avec un quiz spécial 2020. En guest : trois vieux briscards de la rédaction de sofoot.com, pour certains rédacs chef. Il y avait là Matthieu Rollinger, Andrea Chazy et Julien Duez. Et ce jeudi donc, histoire de se préparer à la neige qui débarque ce week-end, on vous propose un spécial foot espagnol. Face à vous, nos deux plus vieux Ibères : Javier Prieto-Santos, rédacteur en chef de So Foot, et Alexandre Gonzales, notamment connu pour être l'auteur de Mark The Ugly. A gagner ? Un Hors-Série 100% Maradona (484 pages) dédicacé par les deux joyeux drilles