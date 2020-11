Quiz tous les jeudis à 20h en direct sur le Youtube de So Foot

Après le succès des deux premières soirées quiz, et face aux restrictions sanitaires liées au coronavirus, So Foot vous propose une version interactive de son test de culture et connaissances foot.

Récapitulatif :

Chaque jeudi à 20h en direct sur sa chaîne Youtube , So Foot te propose un quiz interactif pour tester tes connaissances et ta culture footballistique.En solo, venez affronter en live pendant 1h d'autres fans de (so)foot en répondant le plus correctement et rapidement possible à une série de 20 questions à choix multiples sur votre tablette, smartphone ou ordinateur lors d'une session animée par un journaliste de la rédaction. Avec un nouveau thème chaque semaine.Et ce jeudi, c'est équipe de France !Le thème est décidé chaque vendredi après un vote sur le groupe Facebook Live Quiz by So Foot. Pour cette septième soirée test et afin de finaliser le format,Et elle se fait via l'event Facebook Live Quiz spécial équipe de France. Inscrivez-vous ici. Pour celles et ceux qui n'ont pas Facebook et qui vous avez peur d'oublier le quiz, envoyez nouset nous nous chargerons de vous rappeler de vous connecter jeudi soir à notre live en vous envoyant l'url Youtube.Jeudi 26 novembre, entre 20h et 21h.Depuis chez vous, connecté à la chaîne Youtube de So Foot.On vous en dit plus jeudi.D'ici là, révisez bien votre Olivier Giroud !