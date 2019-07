Quiz : Les joueurs africains passés par le PSG

L'arrivée d'Irissa Gueye au Paris Saint-Germain est l'occasion de mettre un coup dans le rétroviseur et se rappeler les 56 joueurs africains à avoir disputé au moins un match officiel avec le club parisien. L'ancien milieu d'Everton n'est donc pas encore dans cette liste. Une liste où pour y rentrer il faut être né dans un pays africain où avoir porté les couleurs d'un pays africain en sélection (jeunes ou A).

par Steven Oliveira

Vous êtes Jean-Paul Belmondo. Vous étiez là à la création du PSG et vous avez connu toutes les époques du club. Sans jamais rater la moindre rencontre. C'est beau la fidélité.Comment avez-vous pu oublier l'immense Yacine Qasmi et ses 12 minutes de haute volée face au Karpaty Lviv en Europa League en décembre 2010 ? Et après ça se dit supporter du PSG...Nous vous avons vu taper des noms à consonances africaines au hasard dans les derniers instants. C'est limite, mais ça vous permet d'accrocher la moyenne.C'est bien connu, la mémoire est parfois capricieuse. Et elle vous fait penser à des Florian Makhedjouf et des Franck Dja Djédjé, tout en oubliant des cadors comme Ali Benarbia ou encore François M'Pelé.N'en déplaise à Zlatan Ibrahimović, il y a bien eu un Paris Saint-Germain avant l'arrivée des Qataris. Et il y a donc eu des joueurs africains avant Eric Maxim Choupo-Moting. Et des meilleurs en plus.Vous êtes supporters de l'OM et vous avez refusé d'écrire le moindre nom de joueur. Même si vous avez hésité à mettre celui de Modeste M'Bami.