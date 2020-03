Quiz : les Français en finale de C1

Disparu jeudi dernier, Michel Hidalgo était le premier Français à marquer en finale de C1. Un pionnier, encore une fois, imité par seulement six autres de ses compatriotes. Mais ils sont plus nombreux à avoir suivi les traces de l'ancien sélectionneur des Bleus, en prenant part à une finale de la plus prestigieuse des coupes européennes.

Pour ceux qui ont des problèmes d'affichage, le quiz est également disponible par ici.

Par Mathieu Rollinger

Vous êtes «» . Et oui, ça peut être grave, docteur.Vous adorez tout ce qui est « finale » , du Countdown au bouquet, en passant par laLes tests sont formels, vous avez les cannes et la caboche pour entamer votre troisième semaine de confinement. Repassez la semaine prochaine pour un nouveau check-up.» , c'est bien beau. Sauf que dans le foot français, on a affaire la plupart du temps aux seconds.Vous êtes nés (footballistiquement) en juin 2004. Et vous auriez bien aimé voir de votre vivant un club français en finale, histoire de partager ce plaisir avec vos aînés.Vous pensez que ça valait le coup de gaspiller une autorisation de déplacement et effectuer le court déplacement entre votre canapé et votre ordinateur pour ça ? On vous a dit de rester chez vous, bordel !