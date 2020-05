Quiz : Pouvez-vous citer tous les buteurs du Mondial 2010 ?

Avec 145 buts au total – légèrement en dessous de la moyenne –, le mondial sud-africain a couronné un quatuor en tête du classement des buteurs. Mais il y a 93 autres joueurs qui ont eu le privilège de faire trembler les filets. À vous de jouer !

Par Mathieu Rollinger

On peut vous prendre pour un fou quand vous assurez que Zlatan a marqué durant cette Coupe du monde. Si c'est factuellement juste, cela ne veut pas pour autant dire que vous êtes sain d'esprit.Vous faites partie des rares personnes dans ce pays à avoir apprécié cet été 2010. Mauvais patriote.C'était beau comme un but de Quagliarella , mais avec le regret de ne pas avoir pu aller plus loin dans votre parcours.Vous vous êtes souvenu de ce but époustouflant de Giovanni van Bronckhorst , mais vous avez aussi passé cinq bonnes minutes à mettre les lettres dans le bon sens.Si vous pensez qu'il suffit d'un but pour, demandez donc à Florent Malouda ce qu'il en pense.Un papa algérien, une maman hondurienne (ou inversement) et donc aucun but à se mettre sous la dent. Fallait pas vous sentir obligé de passer, hein.