Quiz : les buteurs des Trophées des champions

Trophée en bois, match de gala ou rencontre au sommet, peu importe la manière dont vous le considérez : le Trophée des champions est régulièrement un rendez-vous riche en buts. Et pour preuve, depuis 1995 (année où la LFP lui a donné sa forme actuelle), 76 pions ont été inscrits en 23 éditions. À vous de retrouver leur propriétaire.

En cas de problème d'affichage, vous pouvez accéder au quiz ici.

Par Mathieu Rollinger

Pour vous, le Trophée des champions > Ligue des champions. D'ailleurs, vous vous demandez pourquoi le PSG n'a pas neuf étoiles brodées sur le maillot.Les seules années où vous êtes partis en vacances et, où vous avez donc raté ce match de gala, c'était en 1996, 1997, 2008 et 2010. Soit toutes les années où le trophée n'a soit pas eu lieu, soit s'est terminé sur un 0-0 à la fin du temps réglementaire. Bien vu.Vous supportiez l'OL dans les années 2000 et le PSG dans les années 2010. Parfois, la vie est bien faite.Après avoir bourlingué entre le Gabon, le Canada, la Chine, l'Autriche et le Maroc, vous devez compter un bon paquet de. Bravo, mais pensez à votre bilan carbone la prochaine fois et allez jeter un œil au Coubertin de Cannes, à la Vallée du Cher à Tours ou au stade de la Méditerranée de Béziers : la France est aussi un beau pays de foot.Vous étiez au stade Ibn-Batouta de Tanger le 27 juillet 2011 pour ce fameux LOSC-OM et ses 9 buts . Mais après un tel festin, impossible d'avaler quoi que ce soit.Vous êtes un vainqueur de la Coupe de la Ligue et vous auriez bien aimé être invité rien qu'une petite fois.