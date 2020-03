Quiz : Les buteurs des France-Italie depuis 1978

Il y a 108 ans jour pour jour, l'équipe de France remportait son premier match de football face à l'Italie. Une victoire 4-3 obtenue grâce à un triplé d'Eugène Maës. L'occasion de fouiller dans votre mémoire pour retrouver tous les buteurs lors d'un France-Italie depuis 1978.

Par Steven Oliveira

Deux solutions : soit vous avez triché sur Google, soit vous êtes incollable sur les France-Italie. Pour le savoir, rien de plus simple, vous avez 45 secondes pour trouvez tous les buteurs du match de 1912.Depuis le 9 juillet 2006, vous avez décidé de boycotter un certain Marco M. Et vous vous êtes promis(e) de ne plus jamais écrire ou dire son nom. Il s'agirait de grandir.Être né en 1990 n'est en aucun cas une raison pour ne pas connaître les buteurs des rencontres précédant votre naissance. Vous n'étiez pas né en 800 et pourtant vous connaissez Charlemagne.Ce n'est pas parce que vous mangez des pizzas, que vous portez des lunettes de soleil, que vous mettez du gel et que vous parlez avec les mains qu'il faut vous prendre pour un Italien. Vous êtes né à Colmar pour rappel.Vous avez tapé David Trezeguet, puis vous êtes allé revoir le résumé de la finale de l'Euro 2000 sur YouTube. Une fois revenu(e), le temps était écoulé, mais vous avez passé un superbe moment.Vous n'aimez pas le football, mais vous cliquez sur tous les liens où il y a écrit le mot quiz car vous vous êtes inscrit(e) à. Un conseil, si la question porte sur le football, laissez la main.