Quiz : les Bleus alignés contre l'Ukraine

Neuf matchs, une défaite, trois nuls, cinq victoires, dont une dernière retentissante en novembre 2013, voilà le bilan de l'équipe de France contre l'Ukraine. Et avant de passer aux retrouvailles ce mercredi, saurez-vous compléter les 126 cases correspondant aux joueurs tricolores qui ont joué contre les Jovto-Blakytni.

En cas de problème d'affichage, le quiz est disponible ici-même.

Par Mathieu Rollinger

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vous êtes Christian Jeanpierre et vous préparez toujours aussi précautionneusement les questions du soir. Vous savez, celles. Il serait temps de vraiment raccrocher...Un doublé, un but ou une boulette pour une première sous le maillot bleu... tout ça s'est produit contre l'Ukraine pour certains joueurs. Faut dire qu'ils n'ont plus fait grand-chose de plus ensuite.Vous avez effacé de votre mémoire l'Euro 2012. Et personne ne vous en voudra vraiment.Vous avez arrêté de suivre le football international après Knysna. Et malheureusement pour vous, Just Fontaine et Miche Platini n'ont jamais joué contre l'Ukraine, puisque le pays n'existait tout simplement pas.Vous êtes ukrainien et vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec l'alphabet latin moderne. Зинёдине Зидане, Лилиан Ласландес et Карим Бензема, ça vous parle ?Les seules choses que vous arrivez à lier à l'Ukraine, c'est Sergueï Bubka,et les cornichons. Problème, ici c'est pas SoPerche, SoHistoire ou SoBocal, donc ça dégage !