Quiz : à jamais le premier adversaire en Ligue des champions

Avec le petit dernier rennais faisant son entrée ce mardi dans la compétition, la France compte désormais 17 clubs à avoir porté ses couleurs en C1. Et comme leurs prédécesseurs, les Bretons se sont vus proposer une équipe - barrages et tours préliminaires (perdus ou gagnés compris) - qui sera à jamais associée à leur première sous les étoiles. À vous de les retrouver.

En cas de problème d'affichage, retrouvez le quiz sur Sporcle.

Par Mathieu Rollinger

Pensez à vous enduire régulièrement d'huile. La machine que vous êtes pourrait un jour grincer.Ah ça, vous n'aviez pas prévu qu'on puisse faire ses débuts contre l'IK Start, club norvégien qui semble avoir été créé juste pour l'occasion.Et Valence pour l'OL ? Et l'AEK pour Monaco ? Et Manchester United pour le LOSC ? Non messieurs-dames, on ne rejoint pas une aventure une fois les barrages passés. Parlez-en aux Messins et aux Toulousains qui n'ont même pas pu goûter aux poules.Vous êtes un supporter parisien et vous, votre Coupe d'Europe commence en février.Vous vous souveniez du Giroudico et du coup de Voronin comme si c'était hier. Pour le reste...Vous êtes nancéiens, angevins, caennais, sochaliens, lorientais, ajacciens, troyens, havrais, bastiais, et vous en voulez aux Rennais de vous avoir lâché. Et c'est pour ça que vous n'avez même pas pris la peine de vous renseigner contre qui les Bretons jouaient cette semaine.