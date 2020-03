Quiz : Les 50 joueurs à avoir disputé le plus de matchs avec Alessandro Nesta

Ce jeudi 19 mars, Alessandro Nesta va célébrer ses 44 ans. L'occasion de revenir sur son immense carrière et de se pencher sur les 50 joueurs avec qui le défenseur italien a disputé le plus de matchs. Si vous ne maîtrisez pas la Lazio des années 1990 et l'AC Milan des années 2000, vous pouvez passer votre chemin.

Par Steven Oliveira

Dans les années 1990, tu étais pour la Lazio, dans les années 2000, pour l'AC Milan et, en 2013, pour l'Impact de Montréal. Tu es un Nestix.Une fois que tu as fait les dix premiers, tu t'es dit que c'était simple et que tu allais faire 100%. Puis tu es arrivé sur Roberto Rambaudi.Tu es supporter de la Roma. Alors tu n'as pas voulu inscrire un seul nom d'un joueur passé par la Lazio. Il s'agirait de grandir.Allez, avec un peu d'entraînement, à la fin du confinement, tu réussiras à avoir la moyenne.Tu connais seulement Gennaro Gattuso et Paolo Maldini et tu veux qu'on te félicite ?Désolé, on ne peut plus rien pour toi.