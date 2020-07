Quiz : Ils ont joué à l'Inter et à l'AC Milan

Désormais coach de Defensa y Justicia, Hernán Crespo fête ce dimanche 5 juillet ses 45 ans, comme le montre sa chevelure grisonnante. L'occasion de repenser à son immense carrière. Et de retrouver les autres joueurs qui, comme lui, sont passés par l'Inter et l'AC Milan depuis 1990.

Si vous avez des problèmes d'affichage, le quiz est disponible ici.

Par Steven Oliveira

Vous êtes supporter de l'Inter et vous retrouvez le sourire cette saison. Ou alors vous êtes supporters de l'AC Milan et ça fait quelques années maintenant que vous avez perdu votre sourire.C'est vrai que Dražen Brnčić et Ümit Davala n'ont pas disputé la moindre rencontre avec l'Inter. Mais si vous étiez de vrai(e)s puristes, vous n'auriez tout de même pas oublié leur passage.Il va falloir régler ce problème des années 1990, hein. Car oui, le football, c'était mieux avant. Enfin avant la VAR, quoi.Quelle discrimination envers les milieux et les défenseurs. Sous prétexte qu'ils ne marquent pas de buts, ils ne méritent pas votre attention, c'est ça ?Vous n'y connaissez rien au foot, mais vous savez lire et faire un copier-coller. C'est déjà ça.Nous sommes ravis d'apprendre que Dimitri Szarzewski a joué au Stade français et au Racing 92, mais ici c'est SoFoot. Pas SoRugby. Alors ça dégage.