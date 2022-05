Quiz : Ils ont gagné une Ligue des champions avec le Real Madrid ou Liverpool depuis 2000

Ce samedi soir, Liverpool et le Real Madrid se retrouvent en finale de la Ligue des champions. Pas une première pour les deux clubs qui comptent sept victoires en C1 depuis 2000. Ce qui fait 119 joueurs sacrés. À vous de les retrouver. Attention, ne sont pris en compte que les joueurs ayant disputé au moins une rencontre durant la campagne européenne. Et, comme le veut le règlement de l'UEFA, sont exclus les joueurs ayant quitté le club au mercato hivernal, comme Samuel Eto'o en 2000 ou Stéphane Henchoz en 2005.

Même les éléphants n'ont jamais vu une mémoire pareille. Même si votre historique prouve surtout que vous maîtrisez Google à la perfection.Vous êtes supporters du Real Madrid ET de Liverpool. Votre vie de supporter ne doit pas être la plus compliquée. En revanche, même comme ça, vous avez oublié l'existence de Neil Mellor et de Rubén González. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls.Eh oui, Zinédine Zidane a été joueur avant d'être entraîneur. Le foot n'est pas né en 2010 avec l'apparition des vuvuzelas. Alors on va sur YouTube, on tape Luís Figo et on se régale.Ce n'est pas parce que vous avez fait anglais LV1, que vous buvez de la Guinness et que vous mangez du bacon le matin qu'il faut vous prendre pour un. Vous êtes né à Angoulême.Est-ce que vous savez qu'il existe d'autres joueurs que les Français dans le monde ? Un peu d'ouverture d'esprit.Vous êtes supporters du Barça et d'Everton, alors vous avez décidé de boycotter ce quiz. Il s'agirait de grandir.

Par Steven Oliveira