Quimper, l'anomalie bretonne

Troisième ville de Bretagne après Rennes et Brest, chef-lieu du Finistère et deuxième ville où il fait le plus bon vivre en France selon plusieurs études, Quimper est une exception bretonne. Dans une région prolifique en clubs de football professionnels, la capitale de la Cornouaille et son Quimper Kerfeunteun FC (Régional 2) font tache parmi les Brest, Vannes, Guingamp, Rennes, Lorient, St Malo, St Brieuc et Concarneau, qui évoluent tous au minimum en N2. À qui la faute ?

2.59k

De dépôts de bilan en fusion

Une scène footballistique morcelée

Infrastructures vétustes, Riyad Mahrez et voisins encombrants

Par Adrien Hémard, avec Alexis Souhard

Tous propos recueillis par AS et AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» , pose d’entrée Ludovic Jolivet, maire LR d’une ville représentée par son équipe masculine de basket en Pro B, et féminine de Volley en Pro A. Pourtant, entre 1970 et 1990, c’était bien le foot et le Stade quimpérois qui faisaient briller la capitale de la Cornouaille avec seize saisons en D2. «» , se souvient Christian Gourcuff. Joueur brestois entre 1977 et 1983, Yvon le Roux ajoute : «Vingt-huit ans plus tard, après plusieurs dépôts de bilan, le club est englué dans les divisions amateurs, atteignant même le neuvième échelon en 2015. Indigne d’une ville de 63 000 habitants. «» , explique le maire, en référence aux années 1980 pendant lesquelles le club, mené par les Leclerc, visait la L1. Il poursuit : «» , poursuit-il, fataliste. Président du club de 2008 à 2015, Jean-Paul Thomas développe : «(nom du club entre 1987 et 2000, N.D.L.R.)» À l'échec sportif et financier, Christian Gourcuff ajoute celui de l'identité du club, qui «» .Pour relever la tête et attirer de nouveaux sponsors, le Stade quimpéroisopte pour une fusion avec le voisin de Kerfeunteun en 2008. Naît alors le Quimper Kerfeunteun FC. «» , regrette Jean-Paul Thomas, alors président. Sportivement, le club végète dans les différentes divisions régionales et n’attire pas l’investisseur tant désiré. Successeur de Jean-Paul Thomas entre 2015 et juin dernier, Gilbert Férec précise : «» Pour se relever, le club vient de nommer une nouvelle présidente : Céline Merlette. L’objectif ? La Régionale 1 d’ici 2021, puis le National 2, minimum.Si, pour l’instant, le Quimper Kerfeunteun FC ne parvient pas à gravir les échelons, c’est d’abord à cause de l’histoire de la ville, ce que confirme le maire : «» Ce morcellement pousse chaque club à tirer la couverture à soi : «» , regrette Jean-Paul Thomas. Et ce, malgré les tentatives du maire actuel lors de son rôle d’adjoint aux sports en 2008 : «» Dans ce cas de figure, Ludovic Jolivet serait prêt à soutenir le projet.Car jusqu’ici, le soutien de la municipalité est plus que timide, et même dénoncé : «» , affirme Yvon Le Roux, appuyé par Jean-Paul Thomas, catégorique : «» Pourtant, la ville soutient les équipes pro de basket et de volley, et Ludovic Jolivet, le maire, est lui-même un ancien adjoint aux Sports : «» , se défend-il, «Et ce n’est pas le vétuste stade de Penvillers, dans un piteux état, qui va réconcilier le QKFC et la mairie : «» , tranche Christian Gourcuff. Pas facile dans de telles conditions de raviver la ferveur autour du club, même si quelques amoureux ont tenté le coup avec le kop Celtic Kemper 08 fondé en 2008, depuis porté disparu. «» , regrette Gilbert Férec. S’il pointe le manque d’identité du club, Christian Gourcuff dénonce aussi une politique de formation longtemps inexistante, ce qui a changé, comme l’explique Gilbert Férec : «Mais aujourd’hui, le club dominant la Cornouaille évolue à une vingtaine de kilomètres, à Concarneau. «» , explique le président sortant Gilbert Férec. Son prédécesseur, Jean-Paul Thomas, confirme : «» . L’autre voisin modèle, c’est le Stade brestois, encore plus détesté depuis qu’il est venu piller la jusque-là solide section féminine de Quimper il y a deux ans, emportant joueuses et entraîneur. Une équipe de Brest qui ne joue pas dans la même cour à en croire Christian Gourcuff : «» La preuve, avec cet aveu du maire Ludovic Jolinet : «