Qui veut encore du foot féminin ?

La crise post Covid-19 va-t-elle briser le fragile élan qui s'était dessiné en France en faveur du foot féminin ? Si pour l'instant les données manquent, l'inquiétude est en effet de plus plus réelle et il convient de se demander si les femmes ne seront pas les grandes perdantes des futurs arbitrages budgétaires.

1

« Se concentrer sur l'essentiel »

Une occasion manquée, une vraie

Par Nicolas Kssis-Martov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est une nouvelle qui aurait dû donner un coup de fouet à la promotion du foot féminin en France. Il y a un an, le mondial 2019 était un succès populaire doublé d’une belle réussite en matière d’organisation, si bien qu’il avait également rapporté un peu d’argent. En effet, une étude de la FFF, rendue publique le 6 juillet, affirme même que la compétition aurait drainé plus de 284 millions d’euros de retombées directes, indirectes et induites, évidemment injectées dans le PIB. Alors que tout le monde appréhende l’ampleur des effets de la crise sanitaire sur l’économie, de tels chiffres devraient en principe fournir de solides arguments, sonnants et trébuchants, en faveur des joueuses, qu’elles fassent partie des gros salaires de l’OL ou qu’elles soient de simples passionnées qui cavalent au CO Vincennes. Problème : au moment où les revenus, subventions et sponsors vont s’avérer de plus en plus difficiles à récolter, les femmes pourraient bien être les premières victimes.Carole Gomez, chercheuse à l’IRIS, explique :Des paroles puis des actes, puisque le président Rousselot a ensuite décidé de geler les dépenses en faveur de ses filles, confirmant au passage une tendance : dans les clubs professionnels, une section féminine est avant tout dépendante de la bonne santé de son homologue masculine, ce qui est le résultat des différentes politiques menées par la FFF et la LFP. Aujourd’hui, ce schéma dévoile d’un coup ses limites et ses dangers.Il faut le dire : aujourd’hui, une partie du foot féminin est bien en danger, et l’inévitable récession risque d’accentuer les dommages. De fait, loin des envolées lyriques, les équipes féminines sont encore souvent perçues comme un « plus » ou un « à côté » , voire un gadget pour répondre aux exigences des règlements fédéraux. Cette configuration concerne d’ailleurs l’ensemble du sport féminin comme le détaillait récemment Robins Tchale-Watchou, le président de la Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) dansEt donc un élément facile à mettre de côté.Pire encore : alors que le foot masculin pleure toutes les larmes de son corps, sa sœur, elle, a majoritairement été étouffée lors des différentes discussions., complète Carole Gomez.Ce constat n’a évidemment – et malheureusement – rien de nouveau, mais les nuages s’amoncellent sérieusement et il conviendra de faire un bilan dans quelques années pour savoir ce que valaient vraiment les défilés dans les loges VIP lors du mondial 2019. D’autant que la crise va faire une victime encore plus importante chez les filles : le monde amateur. Carole Gomez :Oui, il est bien plus facile d’aimer le foot féminin lorsqu'il ne vous coûte rien.