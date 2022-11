Qui va gagner la Coupe du monde 2022 ?

1. Le Brésil: l'épouvantail

2. L'Argentine : enfin l'heure de Messi ?

3. La France : un tenant du titre dans le brouillard

4. L’Angleterre : le talent sera t-il suffisant ?

5. L'Espagne : le retour de la Roja ?

6. L'Allemagne : La Mannschaft toujours dans le coup ?

7. La Belgique. La dernière chance d'une génération vieillissante ?

Champion du monde à 5 reprises dans son histoire, le Brésil n'a cependant plus soulevé le trophée depuis 20 ans maintenant et son dernier sacre au Japon face à l'Allemagne. Régulièrement citée depuis parmi les favoris au titre suprême, la Seleçao a toujours manqué le coche et n'a jamais atteint la moindre finale depuis. Cependant, l'espoir renait pour lesqui ont marqué les esprits en s'offrant la Copa America en 2019 et en atteignant la finale lors de l'édition 2021 jouée dans des conditions très particulières liées à la Covid. Champion du monde à 5 reprises dans son histoire, le Brésil n'a cependant plus soulevé le trophée depuis 20 ans maintenant et son dernier sacre au Japon face à l'Allemagne. Régulièrement citée depuis parmi les favoris au titre suprême, la Seleçao a toujours manqué le coche et n'a jamais atteint la moindre finale depuis. Cependant, l'espoir renait pour lesqui ont marqué les esprits en s'offrant la Copa America en 2019 et en atteignant la finale lors de l'édition 2021 jouée dans des conditions très particulières liées à la Covid. Emmenés notamment par les solides Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Militao (Real Madrid) et Casemiro (Manchester United) et par les stars Paqueta (West-Ham), Vinicius Junior (Real Madrid) et surtout Neymar (PSG), les Brésiliens affichent sans doute l'un des effectifs les plus complets de la compétition. Conquérante, la Céleste aimerait sans doute enchaîner avec le titre de champion du monde qui échappe encore à l'immense carrière de Lionel Messi. D'autant que ce dernier dispute sans aucun doute son dernier Mondial. Après une dernière année en demi-teinte au PSG, la Pulga a concentré tous ses efforts pour arriver au top de sa forme pour ce qui devrait être le dernier grand rendez-vous de sa carrière. Seules ombres au tableau, un effectif vieillissant notamment sur le plan offensif et l'interrogation autour de l'état de forme de Di Maria qui enchaîne les blessures depuis son arrivée à la Juventus cet été, voire de Dybala longtemps blessé avec la Roma. Couronnée il y a 4 ans au terme d'un tournoi de haut vol, l'Equipe de France n'arrive pas avec le statut de grand favori pour conserver son titre. Eliminés dès les 1/8de finale de l'Euro 2020 (disputé l'an dernier) par la Suisse, les Tricolores n'ont pas convaincu non plus dans les mois suivant en ayant toutes les peines du monde à conserver leur place dans leur groupe de Ligue A de la Ligue des Nations derrière des équipes comme la Croatie et le Danemark. En plus de cela, les Bleus sont confrontés à de nombreuses blessures dont celles de ses milieux cadres Kanté a Pogba. Enfin, les tensions en interne, que ce soit au niveau de la fédération ou entre les égos des stars de l'équipe pourraient empêcher les champions du monde d'aller très loin dans cette compétition. Cependant, les Français sont souvent performants lorsqu'on ne les attend pas. Tombés dans un groupe abordables, ils pourraient profiter de leurs premiers matchs pour monter en puissance et faire parleur leur réalisme. D'autant que DD a annoncé un retour à une défense à 4, qui devrait signifier un retour au pragmatisme. Finaliste de l'Euro 2020 après avoir joué pratiquement l'intégralité du tournoi à domicile, l'Angletere a manqué l'occasion de mettre un terme à 55 ans de disette sans le moindre trophée majeur depuis son seul sacre mondial décroché en 1966. Emmenés par une génération dorée avec un talent immense à chaque poste, lesarrivent pourtant en pleine crise après des résultats catastrophiques décrochés en Ligue des Nations et, notamment, une lourde défaite vécue à Wembley contre la Hongrie (0-4). D'ailleurs, les hommes du désormais décrié Gareth Southgate, qui devrait être débarqué en cas de contre-performance dans ce Mondial, ont été relégués en Ligue B de cette compétition. Il faudra tout de même surveiller cette équipe particulièrement talentueuse, guidée notamment par des individualités exceptionnelles. On pense notamment aux cadres défensifs comme Walker (Manchester City), Alexander Arnold (Liverpool) ou Stones (Manchester City), aux pépites Bellingham (Dortmund), Foden (Manchester City) et Saka (Arsenal) et aux stars offensives Kane (Tottenham) et Sterling (Chelsea). Intraitable entre 2008 et 2012 avec deux titres de champion d'Europe et un de champion du monde, l'Espagne n'a pas su conserver le rythme et a connu, jusqu'à l'année dernière, désillusion sur désillusion avec notamment une élimination prématurée en 1/8de finale, face à la Russie, lors de la dernière édition. Mais l'an dernier, la Roja a sorti un très bel Euro en se hissant jusqu'en demi-finale, finalement éliminée aux tirs au but par le futur lauréat, l'Italie. Très juste techniquement, notamment au milieu de terrain grâce à ses étoiles montantes barcelonaises Pedri et Gavi, les Ibériques souffrent par contre d'un manque de puissance offensive, amplifié d'ailleurs par la blessure d'Oyarzabal (21 sél, 6 buts). Toutefois, leur maîtrise technique et leur solidité défensive pourraient permettre aux hommes de Luis Enrique d'aller très loin dans cette Coupe du monde. Championne du monde en 2014, l'Allemagne a par contre été sortie d'entrée 4 ans plus tard après une phase de groupes totalement manquée. Eliminée par la suite dès les 1/8èmes de finale de l'Euro 2021 par l'Angleterre, la Mannschaft est en reconstruction désormais. Celle-ci a d'ailleurs failli très mal débuté. Les hommes de Hansi Flick n'ont en effet pris que la 3ème place de leur groupe de Ligue des Nations derrière l'Italie, non qualifié pour le Mondial, et la Hongrie contre qui elle s'est inclinée au mois de septembre (0-1) avant d'être tenus en échec par une Angleterre en panne de confiance (3-3). Cependant, l'Allemagne sera très certainement un concurrent féroce dans ce tournoi grâce à ses qualités individuelles particulièrement nombreuses. On devrait certainement retrouver dans cette équipes les cadres du Bayern comme Neuer, Kimmich, Goretzka, Müller, Gnabry, Sané ou encore Musiala qui forment une ossature particulièrement solide. Vainqueur en 2015 de la petite finale contre l'Angleterre après son élimination en demi-finale contre la France, la Belgique a longtemps occupé la première place du classement Fifa. Impressionnante, elle a largement dominé ses campagnes éliminatoires pour les différents tournois majeurs internationaux. Mais les hommes de Roberto Martinez ont souvent pêché dans les moments clés et ils ont à nouveau échoué en 2021 en s'inclinant en quart de finale de l'Euro contre l'Italie. Emmenés depuis une dizaine d'années par une génération exceptionnelle, les Diables Rouges voient cependant leurs cadres comme Courtois, De Bruyne, Witsel, Lukaku et Eden Hazard approcher ou même dépasser le cap des 30 ans. Aussi, ce Mondial au Qatar devrait être l'une de leurs dernières chances de pouvoir enfin décrocher un trophée qui viendrait récompenser de très belles performances depuis des années. Cependant, les Belges semblent faiblir comme l'illustrent leur 2place derrière les Pays-Bas dans leur groupe de Ligue des Nations après avoir perdu leur dernier match contre les Oranje (1-0) au mois de septembre. Les Belges sauront-ils se ressaisir pour enfin décrocher leur premier titre mondial ?