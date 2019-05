Qui va bien pouvoir remplacer Massimiliano Allegri à la Juve ?

Maurizio Sarri

En parlant de victimes de la Vieille Dame, en voilà un autre qui verrait d’un bon œil un retour en Italie, et plus particulièrement sur le banc des Bianconeri à en croire le Sun. Maurizio Sarri, l’ancienne tête pensante du Napoli, ne ferait plus l’unanimité un an seulement après son arrivée à Chelsea en provenance de Campanie. En revenant à Turin, il pourrait enfin espérer gagner le Scudetto, et surtout refumer ses gauloises au bord de la pelouse. Et tant pis pour les fans des Partonepei qui hurlent déjà à la trahison. Car à 60 ans, on a encore le droit de rêver.