Qui sera le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022 ?

Meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022 : un Bleu honoré ?

Pour aller jusqu’au bout dans une compétition internationale, vous devez posséder une solide défense mais aussi ce joueur capable de faire parler la poudre à tout moment sur le plan offensif. Meilleur buteur en 2018 en Russie et 2lors du dernier championnat d’Europe, Harry Kane fait de nouveau figure de favori pour le titre honorifique de meilleur buteur. Le capitaine de la sélection anglaise a réalisé un excellent début de saison avec son club. Son entraîneur a récemment parlé d’un gros coup de fatigue mais "HurriKane" devrait être prêt pour démarrer la Coupe du Monde. Tombée dans un groupe largement à sa portée, l’Angleterre devrait pouvoir passer ce premier tour sans encombre et compte pour cela sur Kane, qui devrait bénéficier des offrandes des Sterling, Foden, Grealish, Maddison ou Mount. De plus, l'attaquant des Spurs est un excellent tireur de penaltys. Excellent lors de sa première compétition internationale alors qu'il n'avait même pas 20 ans, Kylian Mbappé est attendu comme l'une des stars de ce Mondial. Le Français empile les buts en clubs et en sélection depuis son titre de champion du Monde. Titulaire certain dans la sélection tricolore, le Bondynois devrait s'appuyer sur son explosivité pour martyriser les défenses. Il a marqué un incroyable total de 19 buts avec Paris en 20 matchs depuis le début de saison. On le sait, Mbappé veut toujours tout gagner, que ce soit avec son équipe ou les titres honorifiques personnels. Mbappé fait désormais équipe avec Karim Benzema en Bleu. KB9, vainqueur du Ballon d'Or, a été décisif à plusieurs reprises depuis son retour en équipe de France et forme un excellent duo avec l'attaquant parisien. Les 2 Français ont une belle carte à jouer pour le titre de meilleur buteur. Benzema a eu des problèmes physiques en ce début de saison mais il a pas mal marqué quand il a joué (6 buts en 12 matchs) et il a été préservé par Ancelotti sur les dernières rencontres pour arriver en forme sur ce Mondial. L'ancien Lyonnais a énormément gagné en club mais il lui manque un trophée international. S'il retrouve son niveau de la saison passée, la France peut faire mal. De retour au premier plan cette saison, Lionel Messi enchaîne les buts avec le Paris Saint-Germain (12 déjà). La Pulga a retrouvé ses jambes et est déterminé à remporter un Mondial avant de prendre sa retraite internationale. De plus, le meneur de jeu des Albiceleste aura une sélection totalement dévouée à son talent et à lui faire gagner le trophée. Précis sur coups de pied arrêtés, Messi devrait trouver le chemin des filets à plusieurs reprises lors de ce Mondial. Les joueurs du Paris Saint Germain sont en force puisque Neymar est lui aussi très attendu lors de ce tournoi. Le Brésilien, décevant en 2018 avec la Seleção mais aussi avec le PSG la saison dernière, est très revanchard cette année. Il veut remporter la C1 avec Paris et une coupe du Monde avec sa sélection. Etincelant depuis le début de saison (15 buts en 20 matchs), l'Auriverde compte enchainer au Qatar. Finalement, on ne peut pas écarter Cristiano Ronaldo qui a été le meilleur buteur du dernier Euro, malgré l'élimination du Portugal dès les 8es de finale. Le Portugais n'est pas dans sa meilleure forme, il est même en difficultés avec Manchester mais c'était déjà un peu le cas lors du dernier Euro. Quand il joue avec sa sélection, CR7 est toujours aussi dangereux et il doit avoir très faim. A l'instar de l'Argentine de Messi, le Portugal devrait jouer pour lui pour ce qui devrait être sa dernière grande compétition internationale. A l’instar de l’Argentine de Messi, le Portugal devrait jouer pour lui pour ce qui devrait être sa dernière grande compétition internationale.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(3000€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).