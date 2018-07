Qui pour remplacer Ronaldo au Real Madrid ?

Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid pour la Juventus Turin. Son joueur vedette parti, la Maison Blanche se doit de trouver au plus vite un successeur, au niveau aussi bien sur le plan sportif que médiatique. Shopping list.

Kylian Mbappé (France, PSG)

Lionel Messi (Argentine, FC Barcelone)

Mohammed Salah (Egypte, Liverpool)

Par Nicolas Jucha

Depuis France-Argentine, il est redevenu le premier choix. Déjà convoité il y a un an avant de choisir le PSG pour jouer avec Neymar , Kylian Mbappé a confirmé les espoirs placés en lui et réalise une Coupe du Monde haut de gamme. Un statut deet une ressemblance avec Ronaldo , le Brésilien, font du natif de Bondy le joueur idoine pour les besoins sportifs et marketing du Real Madrid. Problème pour Florentino Pérez , le gamin est difficile à déloger de Paris, où il est arrivé il y a à peine une saison pour 180 millions d'euros. En clair, il faudrait une grosse folie pour se l'offrir. Une folie à plus de 400 millions d'euros. Qu'en dit Javier Tebas, le champion du fair-play financier ?Si le premier choix Mbappé ne peut aboutir, le Belge apparaît comme le successeur idéal de CR7 : position comparable sur le terrain, style spectaculaire, belle gueule, image propre... Le milieu offensif formé à Lille sort lui aussi une Coupe du Monde de grande qualité - même s'il s'est éteint en cours de demi-finale - et pourrait être tenté par un transfert. Il a déjà fait six ans à Chelsea (où il a gagné la Premier League et la Ligue Europa) et arrive à un moment clé de sa carrière - 27 ans - où il peut passer un dernier cap sous les couleurs. Aujourd'hui, en échange d'une mise entre 200 et 250 millions d'euros, il peut être la recrue phare nécessaire pour que Florentino Pérez reste crédible. Et sportivement, il peut vraiment s'adapter au football espagnol.Avant le Mondial, il apparaissait encore comme le choix prioritaire de Florentino Pérez . Mais le Brésilien a vécu une Coupe du Monde mitigée avec des buts contre le Costa Rica et le Mexique, mais aussi beaucoup de simulations qui en ont fait la risée de Twitter. Or, pour signer avec la Maison Blanche, il faut être bon mais aussi irréprochable. Jurisprudence Ribéry 2010 oblige. Malgré une image écornée, Neymar JR reste néanmoins une valeur sure, et surtout un joueur au fort potentiel tant sportif que marketing. Mais comme pour Mbappé, l'ne bougera que pour une somme dingue. Pas moins de 300 millions d'euros seront nécessaires.Au vu de son Mondial et de ses états de service, Harry Kane est une autre cible potentiellement capable de faire oublier - autant qu'il est possible - CR7. À la seule différence que l'Anglais imposerait soit une réorganisation tactique, soit un départ de Karim Benzema (pas forcément disposé à devenir remplaçant). Point d'achoppement : il faudrait encore une fois sortir un très gros chèque pour convaincre Tottenham de vendre sa star, car lesn'ont pas vraiment besoin de sous. Sans oublier que la derrière grande star anglaise qui a signé au Real Madrid, Michael Owen , a été un fiasco. Mais l'idée a de l'allure.Ce serait une Luis Figo 2000 puissance 10. Mais si Florentino Pérez allait débaucher laau Barça, il réaliserait un coup double mémorable : remplacer Cristiano Ronaldo par son alter égo plus jeune et plus technique, et affaiblir par la même occasion son ennemi juré. Un tel transfert est quasiment irréalisable, mais il aurait l'avantage de frapper un énorme coup médiatique. Reste à voir si l'Argentin pourrait s'adapter au contexte madrilène ou vivre avec les parallèles incessants le comparant au Portugais.Sa récente prolongation avec Liverpool et son Mondial 2018 écourté ne plaident pas pour un tel transfert. Mais la saison 2018-2019 de l'Égyptien, en revanche, le place comme un quasi-égal de Ronaldo et Messi, les deux références depuis une décennie. Reste que Salah n'a fait qu'une saison à un niveau stratosphérique et n'offre pas les garanties suffisantes pour assumer la succession du monument CR7. Et sa capacité à s'imposer dans un effectif de stars et devant un public des plus exigeants sont d'autres questions en suspens. À voir.