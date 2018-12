Qui pour remplacer Mourinho à Manchester United ?

Ça y est, le couperet est tombé : José Mourinho n’entraînera plus Manchester United. Un soulagement pour Pogba et Martial, un déchirement pour les amateurs de coups de casque de Fellaini à la 89e. Mais la seule question qui importe désormais est la suivante : qui va bien pouvoir remplacer le « Special One » ?

Pascal Dupraz

Par Paul Piquard

Les supporters peuvent remercier la famille Glazer : Zinédine Zidane est officiellement le nouvel entraîneur des. Et si Zizou ne parle pas un mot d’anglais, il a plus d’un tour dans son sac, et nomme Eric Cantona en tant qu’adjoint, au grand dam du fidèle David Bettoni . Rapidement baptisé «» , le duo redonne doucement vie au groupe mancunien. Après un match nul à l’aller face au PSG (0-0), « Le Boss » livre une causerie légendaire avant de rentrer sur la pelouse du Parc des Princes : «» . Possédés, lesroulent sur Neymar et sa clique, et repartent du Parc avec une jolie. Lancée au coup de sifflet final, une pétition pour renommer l’OM « Olympique de Manchester » récolte 6 millions de signatures.Officiellement nommé après plusieurs mois de lobbying en sous-marin dans les médias anglais, Antonio Conte voit son rêve exaucé. Seul souci, le licenciement du Mou ayant couté un bras, l’Italien doit faire avec des moyens limités. Comme à son habitude, Conte sort la boîte à outils et bricole un bon vieux 3-5-2 à la sauce piémontaise. Positionné en sentinelle, Phil Jones , métamorphosé, envoie galette sur galette au duo Lukaku-Martial et traumatise les meilleures gâchettes du Royaume grâce à son nouveau look « barbe-cheveux longs » des plus inquiétants.Pogba est replacé en défense centrale, aux côtés de Lindelöf et Didier N’Dong, seule recrue du maigre mercato hivernal. Et cela marche ! Après avoir tapé le PSG , la Juventus , et l’ Atlético Madrid , la « PNL » dégoute Messi et Suarez en finale de Ligue des Champions. Interrogé sur ses futurs objectifs en conférence de presse, Conte saute sur la table, et, en arrachant sa chemise, hurle : «C’est officiel, le board mancunien, sans surprise, a nommé son crush de longue date au poste d’entraîneur. Et « El Poch » ne vient pas seul, puisqu’il ramène dans ses bagages sa doublette Verthongen-Alderweireld, ainsi que Dembélé pour renforcer le milieu de terrain. Costaud. Rapidement, lesse mettent à développer le jeu le plus chatoyant du Royaume, pour le plus grand bonheur des fans. Plusieurs années passent, et si le beau jeu est toujours au rendez-vous, l’armoire à trophées reste vide, et commence sérieusement à prendre la poussière. De plus en plus aigri, Pochettino hérite d’un sobriquet plus adapté à un braqueur de fourgon blindé ou à un criminel sexuel qu’à l’entraîneur du plus grand club du monde : « Maurice le Belge » .Nommé en grandes pompes pour le plus grand plaisir des puristes, le duo estampillé United tranche immédiatement dans le lard en vendant Sanchez , Lukaku, Fred et Matic au mercato d’hiver. Puis impose une nouvelle règle faisant passer l’ Athletic Bilbao et le CD Guadalajara pour des chantres de la mondialisation : désormais, seuls les joueurs formés au club peuvent défendre les couleurs des. Rapidement, la nouvelle « génération dorée » prend forme. Regan Poole , Ro- Shaun Williams , Angel Gomes et Mason Greenwood sont intégrés à l’équipe première. Sans surprise, le club est relégué en Championship lors du dernier match. Dans les tribunes, Sir Alex Ferguson est en larmes, pendant qu’une centaine de touristes japonais chante : «» . Le monde à l’envers.Au moment d’étudier les différentes pistes pour trouver le successeur, Sir Alex Ferguson reste bouche-bée devant le vidéo-CV de Pascal Dupraz. Un homme fier de ses origines, franc du collier, capable de sauver des situations compromises dans le money-time... Cela ne fait aucun doute, Pascal Dupraz est son héritier naturel. Qu’à cela ne tienne, le board propose un pont d’or au Français, et lui promet de recruter Olivier Giroud , Savoyard le plus célèbre de Premier League, pour faciliter son intégration. Deux semaines plus tard, Ed Woodward reçoit un courrier. «» Un homme fidèle à ses principes.