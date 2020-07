Qui était Depé, légende de l'OM et du mouvement ultra ?

Dockers vs skinheads

Cravates rayées, pantalons à pinces, chemises à manches courtes et visages de nuit blanche. Mai 93, l’OM vient de gagner la coupe d’Europe des clubs champions. L’équipe au grand complet fait le paon au siège du conseil régional sous les yeux de Jean-Claude Gaudin. En plein milieu de la cérémonie, Bernard Tapie se saisit du micro : «» . Surgit alors de derrière le staff un type torse nu et en sueur, qui se précipite sur la coupe aux grandes oreilles, la soulève comme s’il avait lui-même propulsé le corner d’Abedi Pelé dans le but de Sebastiano Rossi à Munich, et se met à danser comme un forcené. Précision : Depé n’est pas footballeur. Il est supporter. Ce moment parfait, il l’a rêvé depuis ses plus jeunes années. Il lui a consacré ses jours, ses nuits, ses repas, ses vacances. C’était sans doute trop : en mai 1993, Depé vient d’avoir 21 ans ; il lui reste à peine sept ans à vivre., disent de lui ses amis dans le documentaire qu’ils lui ont consacré,Ce qui a fasciné tant de gens chez Patrice de Peretti, c’est justement cela : son goût extrême pour la ferveur, qui lui aura fait cramer tant de choses. Son avenir professionnel, pour démarrer. Lorsque ses parents décident de quitter les quartiers nord de Marseille pour s’installer à Allauch, en périphérie, celui que l’on a toujours appelé Depé (ou Pépé, par ses très proches hors du stade) refuse catégoriquement de faire le voyage. Inscrit au collège, il fugue, tape l’incruste prolongée chez ses potes, et met un terme final à sa scolarité. Il est vrai qu’il a mieux à faire : on est alors en 1986 et l’OM, avec l’arrivée de Bernard Tapie, suscite un engouement sans précédent en ville. Le petit Patrice, qui n’a jamais été très doué pour le foot, se met à traîner aux abords du stade.Il y retrouve ses amis du quartier populaire de la Belle de Mai, qui viennent de fonder un nouveau groupe de supporters, les South Winners. Catalogué comme rustre au départ, Depé arrive néanmoins assez vite à grimper les échelons. Son signe distinctif, c’est son allure : carrure d’ouvrier de chantier, cheveux longs, pantalons mal ajustés, chaussures défoncées, T-shirts de fortune. Son principal atout, sa voix éraillée. Responsable du mégaphone, le môme n’a pas d’équivalent pour haranguer son quart de virage. Et à l’époque, il y a fort à faire., se remémore Rachid Zeroual, partenaire des premières virées.À l’époque, les Winners doivent en effet partager le virage sud avec les Ultras, dont certains membres, pour les situer rapidement, se déclarent adeptes du combo Doc Martens-Fred Perry... Tant et si bien que, pour Rachid, Depé et Camille, le troisième larron de la bande, signifie en réalité lancer une, explique Anton Coste, membre des MTP et ami intime de Depé. Avec leurs adhérents dockers, taxis ou bouchers de profession, les Winners organisent une descente dans les sous-sols d’un parking du cours Julien où les skins locaux ont l’habitude de se réunir pour organiser leurs ratonnades. Jeunes loups 1, vieux fachos 0. Suite au coup de poing, la légitimité du groupe dépasse le cadre du football. Et Depé devient un personnage en vue. Fortement impressionné par les fans grecs de l’AEK Athènes, qui avaient retourné Marseille en 1989 avec à peine cinquante éléments sauvages, l’Olympien décide d’adopter leur look : mégaphone, écharpe... et rien d’autre. Pour les télévisions et le grand public, Depé, ce sera désormais avant tout un torse nu. Qu’il promène partout, même à Berlin contre Moscou en 1992, par -12 degrés., se rappelle Zeroual., confirme Guy Cazadamont, responsable des supporters puis de la sécurité du club. En 1994, Depé est devenu tellement symbolique de son club et de sa ville qu’il tourne dans le clip de la chanson, que la Mano Negra vient tourner à Marseille., raconte Anton Coste.En réalité, Patrice de Peretti tombe à point nommé. Désireux de s’installer sous étiquette socialiste dans le fauteuil du maire de Marseille, Bernard Tapie voit d’un œil intéressé l’émergence de ces nouveaux supporters qui ont choisi Che Guevara pour emblème. En 1990, Depé est donc officiellement salarié par l’OM. Homme à tout faire ou assistant du jardinier, son rôle n’est pas bien défini. L’important, c’est surtout que Patrice puisse enfin avoir une maison à lui : le Stade Vélodrome. Quand il ne peut pas compter sur l’hospitalité des gens qui l’entourent, le charismatique supporter passe ses nuits en tribune, seul. Il confiera un jour ne rien apprécier davantage que le lever du soleil sur l’enceinte, au petit matin. Durant la journée, alors qu’il est censé travailler, Depé alpague les joueurs à l’entraînement, leur tape la bise et la discute. « Depuis le terrain, on le reconnaissait très distinctement. Alors quand on le croisait ensuite, on s’arrêtait pour bavarder » , illustre Didier Deschamps., sourit de son côté Éric Di Meco.Les footballeurs qui l’ont connu à l’époque où l’OM ne gagnait pas toutes les semaines en gardent peut-être un moins bon souvenir. Car quand Depé était mécontent, il n’hésitait pas à le faire savoir., souffle Cazadamont. À chaque crise sportive, Depé est là pour rappeler aux joueurs les « valeurs » marseillaises : le traditionnel mouillage de maillot., analyse Gilles Rof, alors journaliste àet réalisateur de. Ce que confirme Nanard, à sa manière :Anton Coste, lui, a une autre vision des relations Depé-Tapie :Sensation d’être arrivé ? Crise d’ego ? Après la victoire de 93, le porte-voix des Winners a le blues. Lui explique qu’il souffre de ne pas avoir plus de responsabilités dans l’association. Ses potes répondent qu’ils ont moyennement envie de faire confiance à un type capable d’oublier les recettes d’un déplacement sur un siège de métro. À l’arrivée, Patrice fait son balluchon et quitte le local. Mais il ne part pas seul. Ses amis, qui viennent tous du même quartier de la Plaine, plaque tournante de la vie nocturne populaire du centre de la ville, le poussent à créer son propre groupe de supporters. Les fans du virage nord, qui rêvent de concurrencer le sud, sont prêts à lui faire une place. L’aventure MTP (pour Marseille Trop Puissant) peut alors commencer. Depé en sera le seul chef, l’emblème absolu. À seulement 22 ans. Le lancement des MTP coïncide avec l’affaire VA-OM et le retour de Marseille en D2. Un drame pour le club, mais quasiment une aubaine pour Depé, qui retrouve là l’énergie des débuts. Ses journées, il les passe à quadriller la ville à pied à la recherche de nouveaux membres assez motivés pour l’accompagner dans la grande aventure du championnat des sous-préfectures. Le week-end venu, il entasse ses recrues dans des cars bondés, empile jusqu’à dix-huit personnes dans une Peugeot J9. Ceux qui n’ont pas les moyens de payer leur place sont embarqués gratuitement. Un temps, contre l’avis des chauffeurs, Depé fait également monter un chien décoré aux couleurs de l’OM dans les véhicules.Au final, les voyages tiennent plus de la colonie de vacances que du déplacement professionnel : visites de centres-villes, barbecues, haltes à la belle étoile. C’est aussi l’occasion d’amuser la galerie. Un matin, les employés de la mairie d’Épinal chopent Depé et sa bande en train de se laver dans la fontaine municipale. Ils tentent de les faire déguerpir en versant un produit ménager dans l’eau. Sourire aux lèvres, Depé s’en badigeonne les aisselles. Dans les tribunes, Depé fait du Depé : il hurle à la mort, insulte les supporters mous du genou, invente des mots. Mais la vérité, c’est que le cœur y est de moins en moins. L’arrivée au club de Robert Louis-Dreyfus, le règne de Jean-Michel Roussier et ses idées de floquer des maillots dorés ne le branchent pas plus que ça., analyse Di Meco., se souvient Anton Coste. En 1997, lorsque le comité d’organisation de la coupe du monde 98 crée le personnage de Footix, le supporter comprend que plus rien ne sera comme avant. C’est d’ailleurs lui qui a le premier l’idée d’utiliser le terme pour désigner les « faux » supporters. À l’arrivée, Depé ne regardera même pas la finale France-Brésil, préférant passer la soirée à boire des coups dans un bistrot sans TV plutôt que s’agiter devant un écran géant.À 27 ans, le supporter refuse de s’embourgeoiser. Il ne possède ni appartement ni permis de conduire, squatte chez ceux qui veulent bien l’héberger, s’habille avec les vêtements qu’ils lui prêtent. En secret, Depé caresse un nouveau rêve : il veut fuir en Argentine. Dans un désir partagé de connaître la ferveur des matchs de Boca Juniors et le goût des feuilles de coca. Ses lectures trahissent ses envies de voyages :de Robert Frank,d’Anders Petersen ou encore, un bouquin qui retrace à partir d’aquarelles l’expédition du prince Maximilien sur le Missouri au début du XIXe siècle. Lorsqu’il s’écroule chez ses parents pour deux ou trois jours le temps de recharger les accus, le supporter star ne décolle pas du canapé, d’où il regarde, raconte son père, Jean-Marc de Peretti, dessinateur industriel de profession.À ses proches, Depé confie qu’il arrêtera tout dans un délai de deux ans. D’ici là, le supporter a encore le temps de participer à quelques actions : il figure en première ligne dans les incidents du PSG-OM de 1999, en marge duquel des wagons entiers de la RATP sont saccagés ; quelques mois plus tard, il est aussi de la partie quand il faut s’expliquer avec les pare-brise des voitures de Pirès et de Dugarry à la Commanderie. C’est l’époque où, selon les mots de Di Meco. La pire saison contemporaine du club, pourtant, Depé ne la vivra pas. Il est retrouvé mort le jour du premier match de l’année contre Troyes, le 28 juillet 2000., raconte Anton Coste.Vingt ans plus tard, la mort de Depé reste encore un sujet tabou à la Plaine. Rupture d’anévrisme, ça fait quand même fortement penser à overdose. Si ses anciens camarades se contentent d’une formule polie (), personne n’ignore que Depé distribuait la ganja par poignées entières lors des déplacements. Ni qu’il allait beaucoup plus loin que l’herbe., se rappelle un abonné. Pour son ami Rachid, c’est son entourage qui lui a fait mettre le nez partout :Depé n’aura laissé ni veuve, ni orphelins. En fait, il n’aura même pas laissé de tifo : la banderole de son groupe a pris feu lors de la minute de silence qui lui a été consacrée au stade le jour de sa mort. Aujourd’hui, ne reste donc de Depé que sa maxime préférée, taguée sur les murs du Stade-Vélodrome :Cela vaut aussi pour leur légende.