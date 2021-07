Qui étais-tu, le kemari ?

Bien avant l’apparition du football, les Japonais pratiquaient le kemari. Un jeu de ballon, sans gagnant ni perdant, qui met en avant l'esprit d'équipe et le collectif, qu’une poignée de fidèles fait perdurer au Pays du Soleil levant, refusant le crépuscule d’une discipline millénaire.



Plus qu'une centaine de joueurs il y a 20 ans

Cerisier et divinités

Par Quentin Ballue

Un ballon rond, une poignée de joueurs et des centaines de spectateurs. Nous ne sommes pas au Sapporo Dome d'Hokkaido ou au stade Ajinomoto de Tokyo, mais bel et bien dans un temple shinto. Chaque 4 janvier, quelques passionnés investissent l’enceinte du Shimogamo-jinja de Kyoto pour le, la première partie dede l’année. Une manière de continuer de faire vivre ce jeu, introduit au Japon il y a plus de 1400 ans. Il y est en effet fait référence dans le, un écrit qui date du début du VIIIsiècle. Une manière, aussi, d’entamer l’année du bon pied. Le droit, en l’occurrence, puisque lea pour particularité de ne se jouer qu’avec celui-ci. Le principe : se passer le cuir de joueur en joueur, sans le faire tomber au sol. Une discipline qui demande un sens du collectif et de la confiance en son coéquipier.Mais cet ancêtre de la brésilienne va bien au-delà de la simple activité sportive., resitue Vinca Baptiste, spécialiste des arts d’Extrême-Orient.La perte d’influence de la discipline a mené à la création d’une société de préservation duen 1903, appelée Shukiku Hozonkai. En 2002, le président de cette association estimait qu’elle n’était plus pratiquée que par une centaine de joueurs. Malgré son déclin, certains des plus grands de ce monde s’y sont essayés. C’est le cas de George Bush, en visite au palais impérial de Kyoto en 1992. Le président des États-Unis a mouillé le costard le temps d’un instant, sous les yeux du Premier ministre Toshiki Kaifu. Une tentative pas vraiment dans les clous, puisque le néophyte, ignorant totalement les règles, a touché plusieurs fois le ballon de la tête, au grand dam de l’assistance., confirme Vinca Baptiste.Un style traditionnel assez différent des tenues que portent Pierre Delcher, Pierre Ducrocq, ancien joueur du PSG, et Arthur Poupel. Les trois hommes ont choisi le nom Kemari pour leur agence, qui s'occupe d'une trentaine de joueurs., rembobine Pierre Delcher.Le kemari faisait à l’origine partie de la préparation des militaires et des samouraïs, qui travaillaient ainsi leur concentration et leur habileté. Aujourd’hui, il demeure avant tout un rituel, avec tout son cérémoniel. Des pousses de cerisier, de saule, d’érable et de pin sont installées aux quatre coins du terrain. La végétation occupe une place centrale puisque le ballon est introduit sur l’aire de jeu avec une branche.Un spectacle devenu rare et épique, offert par ces chantres de l'esprit d'équipe.