Norodom Ravichak, le futur ange khmer ?

Officiellement candidat au rachat de l'AS Saint-Étienne, le prince du Cambodge Norodom Ravichak fascine autant qu'il intrigue. Fan de foot assumé, à la tête d'une fortune estimée à 250 millions d'euros, Ravichak est-il le repreneur tant attendu qui va redonner des couleurs au peuple vert ? Et qui l'accompagnerait dans le Forez ? Éléments de réponse.

« J’ai grandi en m’enthousiasmant pour le championnat français et, bien sûr, pour l’équipe de France. C’est ainsi que j’ai toujours eu une affection particulière pour l’ASSE. »

SAR Norodom Ravichak: « Mon but est de prendre soin de Saint-Étienne » https://t.co/U3hi8iYeZn pic.twitter.com/cDP2ZISwiI — RFI (@RFI) September 21, 2021

Ami d’amis de Nasser al-Khelaïfi

, balançait un Roland Romeyer excédé sur les ondes de France Bleu Saint-Étienne il y a un peu plus d’une semaine. Pourtant, son courroux n’a pas lieu d’être. Alors qu’il avait enfin lâché en avril que les Verts étaient officiellement à vendre, le coprésident stéphanois a vu le cabinet d’audit financier KPMG lui transmettre plus d’une dizaine d’offres de reprise, selon. Parmi ces propositions venant des quatre coins du globe, celle de Norodom Ravichak : l’un des nombreux princes du Cambodge a officiellement déposé un dépôt de garantie de 100 millions d'euros., nous révèle Patrick Chêne. L'ancien journaliste de France TV, chargé par l'ASSE de communiquer sur le sujet via son agence JPMA/SB, précise toutefois queUne question reste en suspens : mais qui est cet homme dont la fortune est estimée à environ deux fois la somme proposée pour l’ASSE ?À l’instar de son grand-père Norodom Sihanouk - ami du général de Gaulle -, Ravichak est un francophile convaincu. Un lien fort qui tire sa source de sa jeunesse cristolienne. En effet, la famille royale a été contrainte à l’exil dans le chef-lieu du 94 à la suite de l’arrivée au pouvoir des Khmers rouges en 1975. Et bien que celle-ci ait pu retourner au pays au début des années 1990, le neveu du roi du Cambodge actuel continue de partager son temps entre Paris et Phnom Penh pour gérer son cabinet de conseils financiers - B&N Conseil et stratégie - domicilié dans le 8arrondissement de la capitale française.L'amour du football hexagonal (et des affaires) a conduit Son Altesse royale à se déplacer dans des bourgades plus confidentielles, comme à Rouen en 2014 pour le « Plug-Foot day » . Cette soirée à but caritatif tirait son nom d’un concept inventé par Marc Coplo : une clef USB à l'effigie de joueurs de Ligue 1, qui, une fois connectée à un ordinateur, révélait des informations sur le footballeur concerné. La société a depuis disparu, mais peut se targuer d’avoir rempli la Kindarena la veille du réveillon de Noël. Il régnait alors une ambiance de folie. Les murs tremblaient à cause de la sono à fond, la température grimpait grâce aux pom-pom girls, et les spectateurs en prenaient plein les mirettes lors desde football freestyle. Toute cette poudre aux yeux était là pour accompagner le fil conducteur de la soirée, le tournoi de futsal entre anciens ou actuels joueurs professionnels comme Mathieu Bodmer, Bernard Mendy ou Timothée Kolodziejczak. Intégré à l'équipe de ce dernier, notre ami Norodom Ravichak peut s’enorgueillir d’avoir remporté le trophée mis en jeu avec l’actuel Stéphanois. Est-ce que c’est cette collaboration d’un soir qui a poussé l’homme de 47 ans dans les bras des Verts ? Nul ne le sait.Encore inconnu du public français avant le week-end dernier, Ravichak n’a entretenu aucun flou sur l’offre qu’il a transmise. Mardi matin sur RFI, il a détaillé les grandes lignes de son projet et pourquoi il comptait investir dans un club français :Il en a également profité pour brosser dans le sens du poil les supporters stéphanois qui pourraient se montrer sceptiques., a-t-il promis.Mais l’opération séduction ne se limite pas au Forez. En businessman averti, Ravichak a susurré des mots qui ont sûrement dû faire plaisir au conseil d’administration de la LFP. Comme par exemple sa volonté de. Une sortie qui a par ailleursKPMG et un peu déçu Patrick Chêne :Pour cela, il faut donc encore que son dossier soit retenu. Et surtout fiable.Avec une fortune estimée à « seulement » 220 millions d’euros, il était clair que le prince n’allait pas faire cavalier seul. D’après John Adamović-Davies, journaliste pour le site Radio Free Asia, Ravichak serait accompagné de deux loustics déjà implantés dans le milieu sportif : les frères Ahmed et Abdelkader Bessedik. Ces deux Français basés à Doha sont déjà en affaires avec Ravichak, notamment dans ses sociétés de conseil (dont celle parisienne). Ils ont également comme point commun d’être amis avec Nasser al-Khelaïfi. Le premier cité a comme sobriquetdu président parisien, tandis que le second est impliqué dans une des affaires judiciaires pour laquelle l’ancien joueur de tennis est mis en cause. En effet, en tant qu’actionnaire de la compagnie qatarie Golden Home Real Estate, Abdelkader avait fait l'acquisition en 2013 de la luxueuse villa de la Costa Smeralda, située en Sardaigne et noyau central des poursuites deengagées par la justice suisse à l'encontre du dirigeant de beIN et de l'ancien secrétaire général de la FIFA Jérôme Valcke. En autorisant le Français à jouir de la propriété gratuitement, al-Khelaïfi lui aurait demandé en contrepartie d’utiliser son influence pour obtenir les droits de diffusion de la Coupe du monde. Le procès est toujours en cours. La solvabilité du prince n’est donc pas remise en cause, en revanche ses fréquentations...Qu’importe le futur acquéreur, Roland Romeyer espère que la passation de pouvoir se fasse avant la fin de l’année civile. Mais pour le moment, l'ASSE a d’autres chats à fouetter, comme le note Claude Puel. Lors de la conférence de presse d’avant-match contre Monaco, l’entraîneur stéphanois a trouvé les mots justes pour décrire la situation actuelle :En effet, les Verts sont actuellement 19de Ligue 1. Et pour atteindre de nouveau les hauteurs, le mieux serait de ne pas tomber dans les abîmes.