Renard, Chahiri !

« Il avait beau être tout frêle, tout petit... Techniquement, il voyait tout avant les autres. Son plat du pied devant les buts était déjà exceptionnel. Quand je vois ce qu’il montre à la télévision, il a exactement le même touché de balle qu’à l’époque. »

Grande-Synthe dans la peau

« Il mettait n’importe quel défenseur sur les genoux »

« À Dunkerque, le vestiaire n’était pas assez grand pour accueillir tous les joueurs. Du coup, les cadres et les jeunes étaient séparés. Avec Mehdi et Yvann Maçon, notamment, on était dans ce qu’on appelait "le loft". Et c'était la folie dans ce vestiaire, que des petits coups en douce où on se remplissait les chaussures d’eau, où on se piquait les lacets… »

« En deux semaines, il a mis tout le monde d’accord »

Cap à l’Est

23 août dernier, première journée de Ligue 1. À l'affiche : Lorient-Strasbourg. «» , avoue son agent Thomas Buanec. Sans pour autant que ce soit une «» , le destin a tout de même été rieur avec Mehdi Chahiri, qui s'est donc dépucelé en Ligue 1 au Moustoir et y a même inscrit son premier but dans l'élite. L'histoire aurait pourtant pu être bien différente et s'écrire avec un autre maillot : celui des Merlus. Retour alors à la saison 2014-2015, que le natif de Grande-Synthe a passé au sein de l'équipe réserve du FC Lorient. Pour la première fois de sa vie, Chahiri a alors dû quitter ses proches et sa région, cocon auquel il est viscéralement attaché. En Bretagne, il côtoie notamment Marvin Gakpa et surtout Denis Bouanga. Problème : la greffe ne prend pas. «, raconte Franck Redondo, son formateur chez les jeunes de l’Olympique Grande-Synthe.Un sentiment confirmé par Marvin Gakpa, qui confiait ceci àen 2015 : «» Avec Gakpa le Dunkerquois, Mehdi Chahiri retrouve alors quelques repères. À titre collectif, la saison se passe plutôt bien, puisque la réserve lorientaise remporte le titre de champion de CFA. Insuffisant pour Chahiri, qui décide de refaire ses valises et de revenir chez lui en fin de saison, à Grande-Synthe, pour tenter de filer un second élan à sa carrière.Hormis une saison de U16 à Boulogne-sur-Mer, Mehdi Chahiri a fait toutes ses gammes dans son club de toujours, l'Olympique Grande-Synthe (OGS), et y a toujours été un «» selon Redondo. «» Soutenu par ses parents, sa tante et sa grand-mère, présents au bord du terrain à tous les matchs, le Grand-Synthois progresse tranquillement. Avec un état d’esprit qui n’a quasiment jamais changé : «, rigole Redondo.» Lorsque Chahiri revient à l'OGS après son expérience lorientaise, à 19 ans, Franck Redondo, passé entre temps entraîneur adjoint, récupère un jeune qui ne montre aucun signe de déception et qui conserve son humilité. Mais un blocage psychologique s’installe : Mehdi Chahiri ne marque plus, lui qui était artilleur principal dans toutes les catégories. Malgré ça, Dunkerque décide de lui faire confiance lors de l'été 2016, sans lui offrir pour autant le moindre contrat professionnel.Au total, Chahiri passera trois saisons à Dunkerque. Bilan : deux premiers exercices moyens, avec des entraîneurs pas toujours enclins à lui filer à manger, un temps majoritairement passé avec la réserve du club, puis un troisième, en 2018-2019, où l'arrivée de Claude Robin en septembre va tout changer. «, tranche d’emblée son ancien coéquipier Alexis Calant.» Sans encore être indiscutable, Chahiri joue davantage et est toujours sous les yeux de sa grand-mère qui se rend au stade Marcel-Tribut pour les rencontres à domicile.C’est à cette période qu’il est repéré par l’agent Thomas Buanec : «» À l’entraînement, le Nordiste s’amuse, et impressionne : «» , ose même Alexis Calant. Enfin épanoui dans un vestiaire, Mehdi Chahiri dévoile ainsi une autre facette de sa personnalité : «, lâche Calant, aujourd’hui en prêt à La Louvière, en quatrième division belge.(aujourd'hui à Saint-Étienne)"le loft".» Les Dunkerquois se battent alors longtemps pour ne pas descendre, avant de mieux finir le championnat et sécuriser leur place en National. Chahiri n’inscrit que deux buts au cours de la saison, mais ses performances sont suffisantes pour que le Red Star, relégué de Ligue 2, lui offre son premier contrat professionnel, à 23 ans.Ce recrutement est aussi - et surtout - un coup de Vincent Bordot, actuel entraîneur du Red Star. Auparavant à Sannois Saint-Gratien, le coach faisait des montages vidéos des équipes adverses : c’est là qu’il a découvert le potentiel de Chahiri. À son arrivée à Bauer à l’été 2019, il demande aux dirigeants de l’enrôler, «» , avoue-t-il aujourd'hui. Sauf que la donne évolue très vite : «» Et Chahiri s’est, lui, retrouvé devant le but. Cinq buts inscrits sur les trois premières rencontres, des uns contre uns dévastateurs, des plats du pieds - sa spécialité - chirurgicaux et une excellente qualité sur coups de pieds arrêtés. Un niveau de performance qui impressionne même ses coéquipiers, comme le gardien David Oberhauser : «» Le désormais gardien du Puy trouve même un bienfait dans ce parcours atypique sans centre de formation : l’ailier est frais, il tente, il percute et son jeu n’est pas stéréotypé.Les médias commencent alors à s’intéresser à celui qui devient très vite la pépite du Red Star, les adversaires se méfient et l’ailier traverse une passe plus compliquée sur les trois matchs suivants. Vincent Bordot raconte : «» Pas en reste sur le plan tactique ou technique par rapport à ses coéquipiers, le joueur doit surtout passer un cap mental. «, estime Bordot.Sans sourciller, au Red Star, Chahiri sort une saison exceptionnelle, oublie ses démons du passé devant les cages et claque quatorze buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues, au cours d'ne saison qui s’est donc arrêtée en mars. Sauf qu’à cet instant, son avenir est déjà réglé : il sait qu’il va découvrir la Ligue 1 dans les mois qui suivent. Le Racing Club de Strasbourg, interpellé par les grosses prestations du joueur, a cherché à l’enrôler dès le mois de janvier. «» , raconte son agent. «» Les deux clubs s’entendent, malgré des sollicitations d’autres écuries de Ligue 1 et de clubs étrangers : Chahiri signe un contrat de quatre ans et demi avec les Alsaciens. Un nouveau dépaysement, sauf peut-être niveau ambiance, puisqu'il quitte le très chaud public de Bauer pour découvrir celui de La Meinau. En quelques mois, il est surtout passé du troisième échelon français à l’élite.Tous ceux qui l’ont côtoyé le savaient capable de franchir cette marche. «, abonde Vincent Bordot.» . David Oberhauser confirme : «» Un match contre Monaco après lequel Alexis Calant, fidèle à sa réputation de chambreur, lui a rappelé quelques souvenirs : «» Des débuts loués, mais Vincent Bordot le sait, gare à l’enflammade : «» , prévient le coach. Si les débuts avec le Racing sont réussis pour Chahiri, les Alsaciens, eux, doivent rapidement corriger un début de championnat décevant collectivement (18). Mais nul doute qu’ils pourront compter sur la fraîcheur de Chahiri, définitivement pugnace face aux difficultés. Et à qui l’air alsacien semble parfaitement convenir.