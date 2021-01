M'Bala Nzola, l'envoyé Spezia

Naples Spezia Serie A TIM Diffusion sur

« J’allais lire les commentaires sur Internet et j’en voyais beaucoup qui étaient négatifs à mon égard »

« À Troyes, j'étais immature »

La Botte à ses pieds, en attendant l'Europe

Par Andrea Chazy

Le 7 novembre 2020 fera forcément date dans la carrière de M’Bala Nzola. Un jour où, dans le cadre de la 7journée de Serie A, le doublé de l’attaquant français, inscrit entre la 65et la 70minute, a permis de sceller le second succès de l’histoire du Spezia Calcio en Serie A sur la pelouse de Benevento (0-3). Le club de Ligurie, 104 ans d'histoire, qui découvre l'élite italienne cette saison, n'avait gagné que lors de la 1journée en septembre à Udine (0-2). C'est d'une reprise de volée un peu écrasée au point de penalty puis d'un coup de tête rageur au second poteau que Nzola a foudroyé son adversaire. Le destin a donc décidé de transformer cet attaquant qui n'a pas réussi à percer en France en machine à marquer dans un grand championnat européen un jour où le coach adverse s'appelait Pippo Inzaghi. Parfait.Depuis ce déplacement en Campanie, terre sur laquelle Nzola et les siens reviennent ce mercredi pour y défier le Napoli, le Troyen de naissance vit un drôle de paradoxe : son équipe n'a plus gagné (4 nuls, 4 défaites) mais lui n'a cessé d’enfiler les perles sur cette fin d’année 2020. En l'espace de 6 matchs étalés sur 24 jours, le solide attaquant (1m85, 82 kg) a marqué 5 buts : un penalty à Cagliari, un festival face à la Lazio, un doublé contre Bologne sans oublier un dernier pion face au Genoa avant les fêtes de Noël. Au total, ce sont donc sept réalisations en onze rencontres qui s’affichent au compteur de M’Bala Nzola, soit autant que sur l'ensemble de la saison dernière en Serie B. Une drôle de façon d’exploser à la face du monde, mais lui n’est pas plus supris que cela :, confie t-il aujourd’hui. Comme si, depuis le début, Nzola savait qu'un jour ou l'autre, il vérifierait que les médailles ont autre chose qu'un revers.Lorsqu’on lui demande pourquoi il a dû attendre 24 ans pour mettre à genoux les meilleures défenses de la Botte, ce fils de parents angolais a le courage d'admettre qu'il n'a pas toujours été irréprochable :Ce passage à la maturité, Nzola l’a connu lorsqu'il a été prêté pour la première fois au Spezia Calcio, alors en Serie B, il y a presque un an jour pour jour., reprend t-il."Prouve-leur qu’ils se trompent sur toi"Au cœur de ce club de la ville portuaire situé au sud des touristiques, Nzola retrouve un homme qui le comprend et qui le connaît parfaitement : son coach actuel, Vincenzo Italiano. Entre eux, depuis une expérience commune à Trapani en 2018/2019 - saison où le club sicilien était parvenu à accrocher la montée en Serie B -, l’alchimie fonctionne à merveille., explique Nzola. Après en avoir fait son homme de main sur la deuxième partie de saison, l’an passé, pour parvenir à accrocher une accession historique au sein de l’élite, Italiano a poussé pour que l’option d’achat non obligatoire de son prêt se concrétise. Même si Spezia a finalement attendu le... 7 octobre et que des problèmes financiers majeurs rattrapent Trapani, encore propriétaire du joueur en septembre dernier, pour le récupérer gratuitement et définitivement. Pas de quoi pour autant déstabiliser Nzola, qui en a vu des vertes et surtout des moins mûres, avant de croquer la Serie A à pleines dents. En profitant de la blessure de l’éphémère, mais non moins prolifique titulaire Andrey Galabinov, et surtout en fouillant au fond de sa mémoire pour s’améliorer au quotidien :M’Bala Nzola n’était pas encore né quand, en 1995, François Baroin se vautrait pour la première fois dans le fauteuil de la mairie de Troyes. Si l’élu LR est toujours en place à ce jour, Nzola, lui, a quitté sa ville d’enfance depuis bientôt sept ans. Ce gamin des Chartreux, un quartier du sud de la ville, a fait toutes ses classes à l’ESTAC. De l’école de foot au centre de formation, mais sans jamais grappiller la moindre minute avec les pros ou même la réserve. La raison, c’est Farès Bouzid, actuel directeur du centre de formation troyen qui a connu Nzola en U16 et U17, qui l’explique le mieux pour L’Est-Éclair Nzola ne nie pas :Un gâchis, d’autant que la génération 96 troyenne est riche : comme compagnons de promos, on y trouve Paul Bernardoni, Samuel Grandsir ou encore Aloïs Confais. Ce dernier, passé par Le Mans et aujourd’hui à Chypre au Nea Salamina Famagouste, se souvient :À la différence de ses potes du centre, Nzola, lui, est externe. Il n'inspire et ne respire pas "ESTAC" en permanence et ne rêve pas toutes les nuits d’un futur à la Benjamin Nivet., explique M’Bala.Quand il enfile le survêt' du club, pourtant, la magie opère parfois. Confais :Mais Nzola quitte finalement l’ESTAC, en 2014, par la petite porte sans avoir vraiment convaincu. Non conservé par l’encadrement technique du centre, il décide alors de faire le grand saut vers l’étranger :C’est au Portugal, d’abord, que Nzola pose ses valises, mais ses deux expériences à Coimbra puis à Sertanense (D3) tournent court. Il ne joue quasiment pas et ressent le mal du pays. Il pense même arrêter le foot.: "Vas-y, je termine ce que j’ai à faire ici et ensuite, je rentre en France et j’arrête le foot".Au cœur des Pouilles et de la petite ville de Francavilla Fontana, 36 000 âmes, le buteur se retape et emmène même son équipe en barrages d’accession pour la Serie B. La Fiorentina commence à l’avoir à l’œil, mais durant cet ultime sprint, Nzola dégoupille face à Livourne et prend huit matchs de suspension notamment pour avoir piétiné le pied de l’homme en noir. Un accroc qui l'envoie finalement vers Carpi, en Serie B, avant qu'il n'atterrisse à Trapani pour entamer son idylle sportive avec Vincenzo Italiano. Mais comme si la route n’était pas déjà suffisamment sinueuse, il devra encaisser les immondicités racistes d’un supporter de la Cremonese, le 25 septembre 2019 à domicile au stadio Provinciale. Heureusement, Nzola est blindé :Aujourd’hui, M’Bala Nzola regarde devant lui. En ligne de mire : disputer un jour la Ligue des Champions, comme il aime le répéter à son entourage. Pour son coach, s’il n’est pas encore question d’affiches du mardi soir, il est en revanche convaincu que son poulain a toutes les cartes pour s’installer durablement au sein de l’élite italienne :Regarder dans le rétro à 24 ans et se reposer sur ses lauriers, ce ne sera donc pas pour lui. Même si, avec une petite dose de nostalgie, il lâche dans un souffle :Tout est en train de rentrer dans l'ordre pour M'Bala Nzola, dont la carrière n'en est finalement qu'au stade de l'aube.