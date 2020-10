Le magicien d'Hauge

Il y a une semaine jour pour jour, le board de l’AC Milan tombait sous le charme de Jens Petter Hauge lors de la difficile victoire des Rossoneri face au club norvégien de Bodø/Glimt en Ligue Europa. Ce jeudi, le jeune talent s'est engagé avec le club italien. Les bases d’une success story ?

Jens, le man

Le fruit est mûr

Par Andrea Chazy

Au coup de sifflet final, Stefano Pioli peut souffler. Son Milan vient de s’imposer d’une courte tête face au FK Bodø/Glimt (3-2) et verra les barrages d’accession à la phase de poules de la Ligue Europa. L’ancien défenseur de la Fiorentina est pourtant un peu chafouin. Il n’a pas vraiment apprécié de vivre une grosse demi-heure de stress, la faute à un missile d’un certain Jens Petter Hauge qui a terminé dans la lunette de Gianluigi Donnarumma. Ce même Jens Petter Hauge qui, en tout début de rencontre, avait laissé Frank Kessié sur les rotules avant d'offrir à son pote Kasper Junker le soin d’ouvrir le score à la surprise générale. Alors, forcément, Pioli a été obligé de lâcher quelques compliments pour ce pou qui lui a filé pas mal de sueurs froides :Une phrase qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd : une semaine jour pour jour après sa masterclass à Milan, Jens Petter Hauge est désormais un joueur. Un chèque de 5 millions d’euros aurait suffi à convaincre les dirigeants norvégiens, alors que le gamin était suiviselon son entourage. C’est aussi cela, le principe d’une ascension éclair.Avant de se rendre à Milan pour disputer ce troisième tour préliminaire de la Ligue Europa, Jens Petter Hauge en était convaincu : briller à San Siro ne serait que la suite logique des dernières semaines qu’il a passées à martyriser les défenses d’Eliteserien. Chose qu’il confiait même à ses coéquipiers avant de rallier l’Italie, comme le raconte son défenseur central Marius Lode :Dans son sac, pas la moindre trace d’un appareil photo jetable ou d’une paire de lunettes de soleil. Non, à la place, on a pu y trouver des prises de balle tranchantes, des passes vers l’avant et surtout un but et une passe décisive. De quoi pousser Paolo Maldini et ledu Milan à lancer les grandes manœuvres en plein match :Et comment.En première division norvégienne, Jens Petter Hauge a le bonheur de jouer dans l’équipe la plus sexy du royaume de Norvège. Ce club, c’est donc le FK Bodø/Glimt. Vice-champion l’an dernier, actuel leader avec dix-huit points d’avance sur son dauphin Rosenborg, le club qui se trouve à plus de 1000 kilomètres au nord d’Oslo écrase tout sur son passage. Invaincu après dix-neuf journées (dix-sept victoires et deux nuls) tout en possédant une moyenne de plus de trois buts par match, c’est dans ce collectif extrêmement bien huilé que Hauge s’éclate. En dix-huit matchs cette saison, il a roulé sur la première division locale en claquant quatorze pions et délivrant dix passes décisives. Le signe d’un potentiel important, sublimé par un collectif qui tourne dans le bon sens., confirme Lode.Mais le FK Bodø/Glimt, pour Jens Petter, c’est encore peut-être bien plus que ça. C’est ici qu’il est né, à Bodø, un 12 octobre 1999, et c’est dans ce club qu’il a fait toutes ses classes. Au moment de préparer ses valises pour rallier lesces derniers jours, le jeune ailier norvégien trouvait les bons mots au micro de TV 2 Sporten :Parce qu’avant, non, Jens Petter n’était pas encore prêt à quitter le nid.Présent dans le championnat norvégien depuis près de dix ans, le Français Christophe Psyché l'avoue sans honte : avant cet été, ilJens Petter Hauge. Il n’avait même jamais entendu parler de lui. Car contrairement à son pote Erling Haaland, qui est rapidement devenu un phénomène de foire, Jens Petter a dû batailler (un peu) pour faire son trou et entrer dans la lumière., reconnaît Marius Lode.Tout le monde voit le potentiel, et sa présence dans les équipes nationales de jeunes n’y est pas étrangère. Mais Jens Petter est encore un poil trop tendre, un poil trop irrégulier, pour s’imposer tout de suite en équipe première et ainsi attirer l’œil des grands clubs européens sur lui. Alors il part en prêt une saison à Aalesunds en 2018 quand Bodø/Glimt remonte en Elitserien, et revient un an plus tard la tête bien faite.(en septembre 2019 au FC Pyramids en Égypte)Ce mois de septembre 2019 change tout. La machine est lancée.Et à entendre son désormais ex-coéquipier, elle n’est d'ailleurs pas près de s’arrêter :Dans l’histoire du Milan, il n’y a eu que deux Norvégiens qui ont enfilé le maillot milanais avant lui. Mais tous les deux ont réussi à écrire l’histoire à leur manière. Encore à ce jour, Per Bredesen est toujours l’unique joueur norvégien à avoir remporté le. C’était celui de 1957 avec la bande de Cesare Maldini et Nils Liedholm. Et Steinar Nilsen, lui, fut l’auteur d’un coup franc direct dans un derby mémorable de Coppa Italia, en 1998, remporté 5-0 par le Milan. Ce jeudi, Jens Petter Hauge va suivre, à distance, ses nouveaux coéquipiers qui vont tenter d'arracher leur qualification pour la phase de poules de la Ligue Europa au Portugal, face à Rio Ave. Quelque chose qu'il aurait eu du mal imaginer, il y a sept jours à peine.