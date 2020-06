Hansi, simple Flick

Retraite forcée, major de promo et adjoint sacré

« Ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est qu'il était toujours très bien préparé pour chaque session, chaque exercice. Ce n’est pas toujours le cas quand d’anciens joueurs doivent retourner sur les bancs de l’école. »

Hansi gentil

« Une fois, il fallait construire un radeau à partir de matériaux dispersés autour d’un lac. Le premier groupe a coulé directement, l’autre a fait quelques mètres avant de chavirer... Qu’est-ce qu’on a rigolé ! »

Le Flick, c'est chic

« On a fait plusieurs barbecues où il invitait aussi les femmes, les copines, les enfants. Il sait que quand un joueur ne va pas bien sur le terrain, c’est souvent que ça ne va pas bien avec sa femme ou sa copine. »

Bienvenue chez les Flick

« C’était un lieu de rencontre pour la famille, les amis, les gens du club de sport, les facteurs... C’était un peu comme chez le coiffeur, où on croise toujours du monde. »

L'intérieur de la boutique Hansi Flick Sport und Freizeit après les travaux d'agrandissement en 2013

Comme souvent, Hans-Dieter Flick avait signé pour rester dans l’ombre. Arrivé à l’été 2019 au Bayern Munich comme adjoint de Niko Kovač, il aura finalement brûlé les étapes, prenant la place de l’entraîneur croate en plein week-end de la Toussaint après une claque monumentale contre l’Eintracht Francfort (5-1) et un début de saison très décevant. L’adjoint Flick devaitpour quelques matchs, il aura finalement convaincu les pontes du club bavarois de zapper les pistes menant à Arsène Wenger, Massimiliano Allegri ou Mauricio Pochettino en l’espace de quelques semaines. Il faut dire que le bilan statistique de Flick parle pour lui : 24 victoires en 27 matchs, 86 buts marqués, 19 encaissés. Oui, leest redevenu une machine à gagner et surtout, il peut encore rêver d’un triplé inespéré (Bundesliga, Pokal, C1). Une chose est sûre, la suite de l’histoire s’écrira avec le surprenant Flick, qui a été prolongé jusqu’en 2023 le 3 avril dernier, en plein confinement., admet Thomas Doll, l’ancien technicien de Dortmund qui a connu le bonhomme au début des années 2000.À 55 ans, il était temps pour lui de quitter l’obscurité pour la lumière.Flick était-il promis à devenir l’entraîneur numéro un de la première puissance du football allemand ? Pas vraiment, même si le bonhomme connaît bien la maison. Retour dans les années 1980 : le jeune Flick, 20 piges, débarque au Bayern après avoir parfait sa formation au SV Sandhausen., se souvient Thomas Doll, qui l’a croisé une fois sur une pelouse.En Bavière, Flick s’amuse pendant cinq années bien remplies (plus de 130 matchs), se forge un palmarès (quatre titres de champion d’Allemagne, une Coupe nationale) et participe même à la finale de C1 perdue contre le FC Porto en 1987. La suite, c’est une rapide descente aux enfers sous le maillot de Cologne, où il dispute une cinquantaine de matchs en trois ans et enchaîne les blessures. À 28 ans, Flick raccroche les crampons, mais pense déjà à sa reconversion.D’abord entraîneur-joueur au Victoria Bammental, un petit club amateur situé à une quinzaine de minutes de sa ville natale dans le Land de Bade-Wurtemberg, le jeune trentenaire répond ensuite à l’appel de Dietmar Hopp, le milliardaire propriétaire du club voisin Hoffenheim , tout juste promu en quatrième division, à l’été 2000. Une belle opportunité pour Flick, qui emmène le club en troisième division dès sa première année avant de stagner pendant quatre ans au troisième échelon national. Beaucoup de pratique, mais aussi de la théorie : en 2003, le studieux Flick – il a une formation de banquier – remet les pieds à Cologne pour passer son diplôme d’entraîneur., se souvient Doll, qui faisait partie de la même promotion.Après des examens écrits et oraux, les deux hommes se trouvent un point commun flatteur : ils se partagent le titre de major de promo.(une excellente note en Allemagne, N.D.L.R.), rembobine Doll, qui n’a pas gardé contact avec son camarade.Diplôme ou pas, Flick n’échappe pas à une fin d’aventure brutale en novembre 2005 quand Hopp, agacé de ne pas voir son club accéder à la D2, montre la porte au technicien.Il préférera ensuite se contenter de l’étiquette d’adjoint idéal et travailleur. Après une expérience très courte de quelques semaines en 2006 dans le staff du RB Salzbourg aux côtés de Giovanni Trapattoni et Lothar Matthäus – le parrain d'une de ses filles –, il reçoit un appel de Joachim Löw, le nouveau sélectionneur de l’Allemagne, qui désire intégrer Flick à son équipe. Pendant huit ans, il sera le bras droit du sélectionneur – il dirigera même le quart de finale de l’Euro 2008 contre le Portugal (3-2), Löw étant suspendu – et fera le lien avec les joueurs, dont il est très proche. En 2014, il fait partie de l’équipe championne du monde et contribue grandement au sacre en s’occupant de faire progresser lasur les coups de pied arrêtés, décisifs durant le tournoi. Après la fête, le repos : Flick occupera plus de deux ans le poste de directeur sportif du DFB, un boulotselon ses mots, avant de signer un retour éclair de huit mois à Hoffenheim en juillet 2017 en tant que directeur du foot., expliquait-il récemment auIl aura quand même fallu attendre quinze ans pour le voir renfiler le costume d’entraîneur principal.Après le réputé froid et distant Niko Kovač, l’arrivée aux commandes de Flick fait office de pommade apaisante. Empathique, doux, communicatif et même drôle, le natif d'Heidelberg est tout ça à la fois.(Hansi gentil), comme on le surnomme, le serait même un peu trop aux yeux des huiles du Bayern, qui craignent que cet adorable confident des joueurs se fasse bouffer par ces derniers. C’est mal connaître le bonhomme. Quelques jours avant le crucial Topspiel contre le Borussia Dortmund (1-0) , voyant que ses troupes prennent une séance d’entraînement un peu trop à la légère, Flick décide de renvoyer tout le monde aux vestiaires.: comme tout Flick qui se respecte, Hansi sait naturellement jouer les deux rôles., se rappelle Christian Daub, l’un de ses défenseurs de base à Hoffenheim.Heureusement pour les joueurs, la sanction est rarissime. Logique :Un temps pour rigoler, un temps pour bosser ? Ce serait oublier que ce boute-en-train n’est jamais le dernier pour y aller de sa blagounette.Pour Flick, l’un n’empêche pas l’autre., se marre Daub, aujourd’hui entraîneur adjoint du FC Dossenheim en district.On l’aura compris, Flick fait partie de cette caste d’entraîneurs qui érige la bonne ambiance du groupe au rang de priorité. Et qui déborde d’idées pour y parvenir.Mais Flick ne se contente pas de donner le sourire à ses hommes pour les gonfler à bloc avant un match., décrit Roland Dickgiesser, responsable des jeunes d’Hoffenheim à l’époque.Les joueurs, donc, mais pas uniquement., partage Christian Daub.Avec, tout de même, une petite idée derrière la tête.Quoi qu’il en soit, Flick n’est pas loin de souffrir du syndrome de Williams, qui se manifeste par une empathie extrême. En tant qu’adjoint à lapuis au Bayern, il assume et se complaît dans ce rôle de confident, de médecin des cœurs. Son outil préféré ? Les entretiens individuels. Ses patients favoris ? Les laissés-pour-compte de l’entraîneur.Au Bayern, Flick ne compte plus les heures passées à rassurer Thomas Müller ou Jérôme Boateng, champions du monde snobés par Kovač. Au fond du trou avant la promotion de Flick, les deux joueurs sont redevenus en un clin d’œil les cadres qu’ils étaient. Parce qu’à leurs yeux, Flick les a toujours perçus et valorisés comme tels. Aujourd’hui, ce sont surtout Philippe Coutinho ou Corentin Tolisso qui font office de seconds couteaux, même si Flick prend grand soin de ne pas leur montrer et de multiplier les tête-à-tête avec eux pour en faire des lions en cage., pose Christian Daub.Et avec Flick, il ne s’agit pas de promesses en l’air. Qu’importe le statut, celui qui fait ses preuves est automatiquement récompensé. Le cas d’Alphonso Davies est révélateur, ceux de Philippe Coutinho et Lucas Hernandez (respectivement troisième joueur le plus cher de l’histoire et recrue la plus chère de l’histoire de la Bundesliga, mais cantonnés au banc) aussi. Même le jeune Français Mickaël Cuisance, d’abord mis sur la touche par Flick pour sa suffisance, a pu remonter dans l’estime de son entraîneur en laissant son ego de côté.À l’aise dans l’ombre, peu en verve dans les médias, l’ancienne éminence grise s’est aussi merveilleusement bien adaptée à l’exercice de la communication officielle. Mieux : il a tout de suite compris l’importance de se servir de celle-ci pour flatter l’ego de son groupe. En public, Flick ne manque jamais une occasion de tresser des lauriers au premier Bavarois qui passe. Même les jeunes minots invités à l’entraînement (Oliver Batista-Meier, Sarpreet Singh) y ont droit., balançait-il carrément en conférence de presse. Mais dans l’intimité du vestiaire, le discours est beaucoup plus nuancé. «» , pourrait se résumer chacune de ses causeries d’après-match. Comme celle de Dortmund où, malgré la victoire qui balise la voie de ses hommes vers le titre, Flick titille ses joueurs sur leur manque d’allant offensif et leur demande de rectifier le tir lors du prochain match., souffle Christian Daub.Loin du foot, il y a aussi la famille. Et chez les Flick, c’est sacré. Au milieu des années 1990, le jeune retraité Hansi et son épouse Silke font leur retour dans la région natale du premier, à Bammental, et décident d’investir toutes leurs économies dans le commerce de détail.La boutique Hansi Flick Sport und Freizeit, consacrée principalement aux vêtements de sport, s’imposera comme le lieu incontournable de cette petite bourgade d’environ 6000 habitants pendant plus de vingt ans., présentait Kathrin Flick, fille d’Hansi et directrice générale du magasin pendant trois ans, àetSi le père de famille est présent au quotidien dans les premières années et trouve le contact avec les clients, il prendra du recul et s’occupera du business de loin à partir du début des années 2000, quand il choisira de se consacrer à sa carrière d’entraîneur., ajoute Kathrin.Lades Flick fermera ses portes en 2017, le bail arrivant à son terme et le commerce de détail devenant de moins en moins rentable dans la région. Au même moment, Flick prend la décision de revenir sur ses terres, auxquelles il est très attaché., assure sa fille. Reçu triomphalement par le village en 2014 après la Coupe du monde, Flick sera honoré en devenant le plus jeune citoyen d’honneur de Bammental. Une vie tranquille, de nouveau chamboulée l’été dernier : en manque de terrain, il ne pouvait pas dire non au Bayern. Tant pis pour ses racines, il a fallu partir s’installer à 300 kilomètres au sud de son village préféré., déroule Kathrin.Un dépaysement qui n'a pas empêché Flick de s'affirmer au moment de négocier son nouveau contrat, faisant clairement comprendre à ses dirigeants qu'il n'irait pas plus loin sans avoir un droit de veto sur les transferts et la prolongation de contrat. Facile pour un homme qui fait mieux que Pep Guardiola, Jupp Heynckes ou Carlo Ancelotti à leurs débuts., a prévenu le boss Karl-Heinz Rummenigge.La lumière, c'est bien aussi.