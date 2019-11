Le grand Grégory

Discrétion et tête d'ampoule

Par Clément Gavard

L’été commence à pointer le bout de son nez, les amateurs de ballon rond sont déjà tout excités : dans quelques jours, la Coupe du monde de football en Russie doit débuter. Dans son salon, Denis Jouvenet est tranquillement installé dans son canapé. Le quinquagénaire compte bien déguster le match de préparation de la France, en attendant que les choses sérieuses commencent. Et puis, soudain, un visage familier apparaît furtivement sur son écran. «» , s’interroge le Cambrésien. Ce visage, c’est celui de Grégory Dupont. Denis Jouvenet l’a connu dans les années 1990, quand il était entraîneur de l’AC Cambrai et que le jeune Grégory jouait dans les cages. Il fouille et il trouve : tiens, le bonhomme est le préparateur physique de l’équipe de France depuis janvier. Tout s’explique.Plus d’un mois plus tard, Grégory Dupont est champion du monde . Au début de l’aventure, il était amusé d’avoir le droit, comme les joueurs, à son portrait stylisé sur la porte de sa chambre à l’hôtel d’Istra. Le 15 juillet 2018, sous l’orage moscovite, il pose avec le trophée Jules-Rimet aux côtés de Guy Stéphan, Franck Raviot, et bien sûr Didier Deschamps, sur la pelouse du stade Loujniki. Car ce sacre, c’est aussi celui de cet homme de l’ombre, au patronyme de monsieur Tout-le-monde et à l’allure longiligne. C’est la victoire de ses méthodes, de ses compétences, de son savoir. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le préparateur physique passe d’une figure du football français à une autre. Un an plus tard, en plein été, Zinédine Zidane toque à la porte, au point de mettre en rogne la Fédération française de football, Dupont étant rattaché à la DTN depuis 2017. Un coup de fil de ZZ à Deschamps permet de faire passer la pilule plus facilement : Dupont a fait son choix, il intègre le staff du Real Madrid et signe un contrat de trois ans. «, se marre Denis Jouvenet.» Rien que ça.Comment peut-on faire autant l’unanimité ? Au fond, Grégory Dupont reste un homme mystérieux, limite pudique. «» , se souvient Denis Jouvenet. Comprendre, il ne va pas se livrer à n’importe qui, et surtout pas aux médias, auxquels il n’accorde quasiment aucune interview. «, avance Serge Berthoin, son directeur de thèse entre 2000 et 2003 et désormais collègue, qui lui a d'abord demandé son accord avant de décrocher son combiné. Dupont baigne pourtant dans le monde du football professionnel depuis plus d'une décennie : il a passé près de vingt ans à Lille (entre 1999 et 2017), avec une parenthèse au Celtic Glasgow entre 2007 et 2009, avant de rejoindre la Fédé. Bénévole au départ au LOSC, il prend du galon au fil des années, intégrant progressivement le staff de l’équipe professionnelle. Lancé par Claude Puel, il lui fait même croire pendant un moment qu’il a peur de l’avion, histoire d’éviter les déplacements et la cacophonie de la Ligue 1. «, complète Serge Berthoin, qui l’avait encore au téléphone deux à trois fois par semaine il y a trois ans.Grégory Dupont est un grand timide, un discret, mais ceux qui l’ont côtoyé, même brièvement, sont tous formels : ils ont eu affaire à quelqu’un de brillant. D’une intelligence rare. Si Denis Jouvenet le décrit comme «» sur le terrain, il est davantage marqué par son parcours universitaire que par sa modeste carrière de footballeur de troisième ou quatrième division (Amiens, Cambrai, Tournai (Belgique), Dieppe). «, confirme Serge Berthoin, avant d’énumérer ses nombreux diplômes.» À peine sorti de la fac, Dupont y revient pour former des étudiants sur les conseils de ses professeurs, souvent marqués par son savoir et sa curiosité. Toujours enseignant-chercheur à l’université de Lille, Serge Berthoin se rappelle avoir tissé une relation de confiance avec le jeune doctorant pendant ses trois années de thèse - qu’il décrit comme un «» - consacrées à un travail de recherche sur la récupération entre les efforts. Il développe : «» Le profil d’un vrai scientifique.Ses multiples expériences pratiques dans le monde du sport professionnel ne l’ont jamais éloigné de la théorie, à laquelle il accorde une place majeure dans sa réflexion. À l’automne dernier, il assurait dans les colonnes duqu’il avait «» Depuis ses premiers pas au LOSC, il n’a jamais abandonné ses travaux de recherche : il s’est occupé de trois doctorants, collabore avec l’université en Science des sports de Liverpool ou avec l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (Insep), publie plusieurs études chaque année et donne de nombreuses conférences un peu partout en Europe. Lors de son passage à la DTN, il a même planché sur l’élaboration d’un immense centre de la performance, prévu pour 2021 à Clairefontaine, comme l’indiqueUn écho à ce qu’il a toujours voulu mettre en place dans chacun des clubs où il est passé : une structure dédiée à la performance. Arrivé au LOSC sur la pointe des pieds, il a grandement contribué à l’évolution de l’approche physique de l’entraînement au sein du club nordiste. «, affirme Serge Berthoin.» Car au départ, ce passionné de recherche est avant tout recruté pour assurer le job d’un préparateur physique, avant de tenter de convaincre les décideurs de la nécessité de voir plus loin que le terrain. En deux ans passés au Celtic Glasgow, il a réussi à monter un département en Sciences du sport, puis il s’est imposé comme une figure incontournable à Lille, toujours dans l’ombre, devenant indispensable pour chaque entraîneur jusqu’à l'arrivée de Marcelo Bielsa, pas vraiment séduit par la méthode Dupont.Tout l’inverse de René Girard, sur le banc lillois de 2013 à 2015, qui n’avait pourtant pas la même vision des choses que Dupont au départ. «, affirme le technicien de 65 ans, très élogieux envers son ancien collègue.» Serge Berthoin se souvient d’ailleurs de ses travaux de recherche sur l’utilité des GPS pour les sportifs : «» Un moyen, aussi, pour les clubs, de faire des économies en ne cédant pas aux sirènes des outils à la mode sur le marché. Un autre exemple : ses travaux ont démontré que les chambres de cryothérapie, très utilisées dans le monde du foot professionnel et surtout très coûteuses, ne sont pas nécessairement plus utiles qu’un bain froid tout simple. La preuve qu’entre la théorie et la pratique, la frontière est mince.Sur le terrain, ses méthodes ont fait leurs preuves, de la saison dorée du LOSC en 2010-2011 au titre de champion du monde de l’équipe de France. Pas besoin d’élever la voix - même s’il ne tolère pas un seul écart chez ses joueurs - pour se faire entendre, Dupont en impose de par son savoir. «» , juge René Girard. Gianni Bruno, attaquant à Lille entre 2007 et 2014, en garde un excellent souvenir : «» Grégory Dupont est un préparateur physique qui aime prendre le temps de faire comprendre à ses joueurs pourquoi ils font un exercice. Un véritable pédagogue, réputé pour être proche de son effectif, au point de leur accorder du temps en individuel. «, rembobine Bruno.Dupont en connaît un rayon, mais n’étale pas sa science. Son souci du détail est frappant, de la nutrition au sommeil, en passant par l’importance de la récupération entre chaque match. Un mec sérieux, capable aussi d’être déconneur, désireux d’aider les gens, de les accompagner sans leur donner la leçon. Denis Jouvenet raconte : «» Les compliments pleuvent sur le bonhomme, sans vraiment que l’on sache quels sont ses défauts.Dans son domaine, Grégory Dupont est une référence. «(responsable de la performance au PSG, N.D.L.R), estime Serge Berthoin.» Un constat qui pourrait, en plus de ses expériences en équipe de France et au Real Madrid, lui donner la grosse tête. Rien de tout ça, à en croire ceux qui le connaissent, Dupont est un modèle d'humilité, un gars voué à ne jamais se la raconter et qui roulait encore en Golf électrique il n'y a pas si longtemps. Un gars, aussi, qui refuse de voir sa charge de travail prendre le dessus sur sa vie familiale. Quand il bossait pour la FFF, il faisait l'aller-retour chaque jour entre son domicile à Villeneuve-d'Ascq et le siège de la Fédération à Paris. «, dépeint Serge Berthoin.Le sport, justement, est au centre de sa vie depuis le départ. Comme une addiction. Sans forcément se lancer dans des marathons, Dupont aime courir chaque jour, même quand son métier ne l'y oblige pas. «, tranche l'universitaire lillois.» Il faut dire que le physique impeccable de l'homme de 47 ans est révélateur - «» , blague Girard. Dupont n'est pas seulement un préparateur physique, c'est un sportif de haut niveau lui aussi. Au point d'impressionner des joueurs professionnels. Gianni Bruno, lui, n'en revient toujours pas : «» Au Real Madrid, il a retrouvé Eden Hazard et une palanquée de grands joueurs, qui ont rapidement dû s'adapter à la méthode Dupont. Dans le viseur de la presse après une série de blessures en début de saison, il semble déjà faire l'unanimité en interne, comme quasiment partout où il est passé. La suite de son ascension ? Personne ne la connaît, mais Dupont a le chic pour saisir les opportunités au bon moment. Denis Jouvenet préfère n'écarter aucune possibilité : «