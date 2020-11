Qui est Fabrizio Toffolo, l'ancien leader des ultras de la Lazio ?

Cris de singe, saluts mussoliniens, bastons et accusations de malversations financières... Fabrizio Toffolo, ancien leader des Irriducibili de la Lazio, est l’un des personnages les plus sulfureux du monde ultra. Du haut de ses seize ans d’interdiction de stade, il raconte son histoire. En sirotant un thé.

Par Lucas Duvernet-Coppola

Ces quinze dernières années, Fabrizio Toffolo s’est rendu seulement trois fois au stade. D’ailleurs, il n’y remettra certainement plus jamais les pieds. Il a fait un calcul : depuis qu’il supporte la Lazio, il a passé plus de temps assigné à résidence, en prison, et à pointer au commissariat qu’en tribune. En tout, seize années cumulées d’interdiction de stade. Il s’est trouvé trois explications. La première :La deuxième :La troisième :La justice a donné des réponses un peu plus détaillées : violence, dégradation, tentative d’extorsion, association de malfaiteurs, menaces. Une mauvaise réputation liée pour une bonne part à la carte de visite du bonhomme : Fabrizio Toffolo est l’un des leaders historiques des Irriducibili de la Lazio, le groupe ultra le plus sulfureux du monde. Le curriculum du groupe témoigne des spécialités locales : bagarres à répétition, cris de singe, banderoles antisémites, sympathies affichées envers Mussolini, messages de soutien au criminel de guerre Arkan... Une sorte de mal absolu faitequi fit dire un jour à Lilian Thuram qu’il refuserait de jouer à la Lazio tant que ses horribles supporters seraient présents au stade. Alors ? Alors première surprise : pour raconter son histoire, un jour d’hiver, il y a quelques années, Toffolo a donné rendez-vous dans le quartier étudiant de Rome, San Lorenzo. Une zone historiquement liée à l’AS Roma et plutôt marquée à gauche. Lorsqu’il descend de sa vespa, pile à l’heure fixée, il est accueilli chaleureusement par des gamins qui traînent dans le parc à côté :, répond-il poliment. Puis Fabrizio Toffolo s’assoit, et commande un thé. Tranquille et posé.La première fois que l’Italien a mis les pieds dans un stade de foot, c’était avec son cousin, en tribune latérale. Fabrizio a 11 ans, c’est la saison 1975-1976. La Lazio reçoit le Torino, et s’incline lourdement. Trois, quatre buts d’écart ? Fabrizio ne sait plus exactement. En revanche, il garde en mémoire ces types debout, là-bas, derrière le but.Ce coup de foudre pour le coup de poing avec le supporter adverse ne quittera plus le jeune Toffolo. À 15 ans, il fait son premier match en virage, son premier déplacement, et sa première baston., raconte-t-il en buvant une gorgée de thé. Le concept peut sembler absurde, il est des plus simples :, explique Fabrizio comme on va à la messe.À l’époque, Toffolo se déplace en indépendant avec d’autres, le nom donné en Italie aux amateurs de castagne et de liberté.Alors chaque week-end, le roi de la curva nord esquive les contrôles et part à l’aventure.D’autres fois, les choses se sont moins bien passées. Lors d’un match à Campobasso, dans le centre de la Botte, Toffolo est sérieusement touché : 21 points de suture à chaque épaule, et une opération. Les risques du métier., catéchise-t-il.À côté de la baston, il y a donc une bande de potes, qui très vite se réunit derrière une même banderole, celle des Irriducibili. La première fois que la bâche apparaît, c’est en 1987,. Alors que tous les virages d’Italie se remplissent de tambours et suivent un modèle sud-américain, le virages’inspire de ce qui se fait de l’autre côté de la Manche : pas de tam-tam, des chants longs, lancés spontanément, d’un peu partout. Pour la première fois, un groupe italien s’inspire du modèle anglais. Les membres des Irr’ partagent un autre intérêt, politique celui-là : appelons ça la droite sociale. De fait, le virage de la Lazio a toujours penché à droite toute et, de mémoire d’anciens, la chose était encore plus marquée au début des années 1970, lorsque l’Italie était déchirée par les années de plomb, les noirs contre les rouges. Pour Toffolo, les premiers contacts avec la politique sont noués au lycée. Lui qui habite entre Cinecittà et Quadraro, deux quartiers populaires de la banlieue sud,jusqu’à la moelle et zone de naissance des Fedayn, groupe ultra historique de la Roma, est vite enrôlé par des potes dans des réunions et des collages d’affiche pour des partis de droite.Plus tard, au milieu des années 1990, Toffolo fraiera avec la bande d’Acca Larenzia, en référence à ces membres du Mouvement socialiste italien, le parti néo-fasciste transalpin, tombés sous les coups de jeunes liés à l’extrême gauche en 1978.Quand on lui fait remarquer que tout le monde pourrait se dire fasciste à ces conditions-là, Toffolo précise sa pensée :Pour autant, Toffolo ne croit pas à la politique, et n’a jamais, dit-il, exhibé de symboles. Et les cris de singe dont son virage s’est fait une spécialité, alors ?Une façon comme une autre de commenter toutes ces banderoles sorties au fil des ans, telles que(à destination de la Roma),(toujours à destination des), et les croix celtiques ou croix gammées brandies un peu partout.C’est néanmoins indéniable : oui, les Irriducibili sont complètement sortis des schémas classiques des groupes ultras. D’abord, en créant leur propre radio, pour se défendre deset de toutes ces accusations dont ils se disent victimes.pose-t-il calmement. Ensuite, en créant une société, et en déposant une marque : Original Fans. Pour faire simple, des vêtements et des gadgets estampillés du logo du groupe, et vendus à un prix relativement élevé (le T-shirt coûtait autour de 30 euros). À la belle époque, les Irriducibili comptaient 14 boutiques à Rome. Pour beaucoup d’ultras de la Botte, ils ont été coupables d’abandonner les « valeurs » ultras au profit de l’argent., se défend l’ultra.Surtout, les Irridicubili sont allés encore plus loin : en 2005-2006, le groupe, associé à Giorgio Chinaglia, l’ancien bomberchampion d’Italie 1974, tente carrément de racheter la Lazio. Toffolo :(l’ancien attaquant de la Lazio était proche des Irriducibili, N.D.L.R.), précise-t-il. Alors, Toffolo résume : Lotito qui refuse de rencontrer ces éventuels investisseurs, ses demandes à Chinaglia, plus pressantes, pour savoir si oui ou non, quelqu’un veut vraiment acheter la Lazio – on parle alors d’un mystérieux groupe pharmaceutique hongrois –, et cette conversation téléphonique lors de laquelle Giorgio lui avoue que finalement,. En mai 2006, le projet tombe à l’eau. En octobre, Chinaglia et quatre leaders des Irriducibili, dont Toffolo, sont arrêtés pour extorsion et agiotage. Les enquêteurs de la police financière romaine mettent en lumière des textos de menaces envoyés par les ultras sur le portable de Claudio Lotito :, ou encore. Pour Toffolo, c’est une ligne de plus dans un casier déjà bien rempli : dégradation de train, patate sur un journaliste et un policier, et évidemment bastons.Difficile en effet de nier le pouvoir accumulé par le supporter au fil des ans. Toffolo a beau, son aura devient vite considérable. En 2004, avec les ultras de la Roma, il fait arrêter un derby en plein match à cause d’une rumeur annonçant le décès d’un tifoso. En 2005, il invite à voter pour un candidat du Peuple de la liberté, le parti de Berlusconi, car celui-ci s’était engagé à modifier les peines d’interdiction de stade ; 12 000 voix en plus pour Giulio Gargano. Plus tard, le même Toffolo tentera de réunir les ultras de toute l’Italie afin de protester contre les mesures répressives dont lui et les siens étaient « victimes » .Et c’est peu dire que beaucoup de choses indignent le leader : le calciopoli, le dopage, les interdictions de stade prononcées. Il dit :Un soir d’août 2007, vers minuit, alors qu’il est assigné à résidence, on sonne à la porte du leader ultra. Ding, dong., dit-on à l’interphone.Trois coups de flingue, dans les jambes et la cuisse. Un procédé qui ressemble fort à un règlement de compte mafieux. La police n’exclut aucune piste : supporters rivaux, supporters jaloux de la Lazio, vengeance après ce projet de rachat ? Fabrizio Toffolo lui-même ne sait pas.En revanche, l’ultra dit avoir compris beaucoup de choses depuis cet épisode. D’abord, que sa « lutte contre le système » était condamnée à échouer depuis le début. Ensuite, qu’il ne reconnaît plus son club, qu’il appelle. Et enfin, que le football a beaucoup changé :(Supporter laziale tué par un policier d’une balle dans la nuque en 2007, N.D.L.R.)Il a aussi l’impression. Il a dépassé la cinquantaine, a une femme, et à part des petits boulots, il n’a eu que le stade dans sa vie. Un temps, la vie de Toffolo s’est divisée entre la radio, où il animait chaque jour une émission intitulée, et la pratique du tennis. Un type rangé, qui a pensé revenir en curva à la fin de l’année 2012, car son interdiction de stade a pris fin le 10 décembre 2011. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévues : au stade aussi, les rois se font et se défont. Toffolo n’a pas été accueilli par ses anciens frères de tribunes comme il l’espérait. En son absence, son ancien bras droit, Fabrizio Piscitelli, dit Diabolik, l’avait remplacé. Son règne n’a pas tenu longtemps : Diabolik est mort en août 2019, tué par balles dans un parc de Rome. Un règlement de compte, certainement réalisé par un professionnel : la police n’a pas encore mis un nom sur son meurtrier, et poursuit, aujourd’hui encore, ses investigations en soupçonnant Piscitelli de liens avec des réseaux mafieux.