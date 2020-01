Qui es-tu vraiment, le championnat des pelouses ?

SOFOOT.com // En partenariat avec BKT

Tout le monde connaît les classements de Ligue 1 Conforama et Domino’s Ligue 2 qui déterminent les places européennes, les titres, les montées et les descentes. Mais on connaît moins le championnat des pelouses BKT qui récompense pourtant les plus beaux gazons de l’Hexagone. Un véritable Graal pour les jardiniers du football français !