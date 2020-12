Qui es-tu, le rage-quit dans FIFA ?

Vidéo

Comportement explosif et sadisme

"Lorsque vous perdez une partie et que le destin vous échappe, que vous vous sentez complètement impuissant, vous reprenez un certain contrôle en décidant de mettre fin à la partie."

Sentiment d'échec et d'incompétence

"Quand vous jouez aux jeux vidéo, puisque tous vos succès tiennent à vos compétences, il en va de même pour les échecs. Il y a un effet bien plus direct sur l’estime de soi quand vous perdez."

"Sa répression est sans doute nécessaire, car elle permet de mettre à l’écart les émotions négatives qui pourraient empêcher le joueur de prendre les bonnes décisions"

Culture de la rage

"Dans FIFA ou dans League of Legends, il y a une certaine tolérance à l’expression d’émotions négatives, voire un encouragement. Les joueurs sont éduqués à agir de cette manière-là, alors qu’on peut les éduquer à jouer autrement."

Le rage-quit comme baroud d'honneur

"C’est un doigt d’honneur. Ça touche à la corde sensible, tout en sachant qu’en vérité, la défaite est toujours un révélateur."

"Un jeu vidéo est un jeu. S’il provoque d’intenses émotions qui conduisent à rage-quitter, c’est qu’il est sans aucun doute temps de faire une pause"

Par Alexandre Aflalo et Arthur Baudin





Un énième écran envoyé au paradis de l’électronique témoigne d'accès de colère qui peuvent parfois déborder. Pourtant, il l’assure : «» . Lui, c’est Mahmoud « Brak » Gassama, un des tauliers dusur FIFA depuis des années aux côtés de son pote Bruce Grannec.Un type aussi connu pour son grand sourire communicatif et ses performances sur le carré vert virtuel que pour ses manettes fracassées en 720p, sur YouTube ou en live sur Twitch. Alors, forcément, le meilleur pour parler de rage, et surtout de: «, pose-t-il d’entrée.Petite session de rattrapage pour les: le «» , c’est, parce que votre partie ne se déroule pas comme vous l’auriez souhaité, quitter le jeu et offrir la victoire sur tapis vert à votre adversaire. «, définit Yann Leroux, docteur en psychologie et spécialiste des jeux vidéo.» En somme, l’équivalent gaming de retourner la table du Monopoly parce que les dés vous ont à nouveau envoyé rue de la Paix, où se trouvent six hôtels appartenant à votre grand frère, et que vous regardez d’un coup la banqueroute droit dans les yeux. Ou, pour reprendre le langage footballistique, d’un grand tacle par derrière de frustration à la 89e minute quand votre équipe est menée, et qui vous vaut un rouge direct.Au fil des années, FIFA, plus que PES, est devenu un titre référence en la matière. La faute notamment à des mécaniques de jeu qui ont tendance à pousser les joueurs à bout (la « DDA » ou le fameux « script » par exemple, mythe (ou réalité ?) très répandu dans la communauté des joueurs qui a toujours été farouchement nié par EA ) ou à la place prise par la compétition dans le jeu, qui confère à tous les matchs un enjeu supérieur : «développe Brak.» Laurent-David Samama, journaliste et auteur de l’essai, abonde : «Évidemment, tous lesne se valent pas. Ni même n'ont forcément de rapport avec la rage. Celui effectué dès le 1-0 après avoir pris un but « de merde » , ou celui en toute fin de match quand l’adversaire arrache la victoire après quatre contres favorables, n’est pas le même que celui concédé quand on se sent juste impuissant face à un adversaire au-dessus. «déroule Brak.» Un seul dénominateur commun, au final : la défaite, ou plutôt le sentiment d’échec, ou d’incompétence. «» explique la docteur en psychologie et spécialiste de l’expérience utilisateur dans les jeux vidéo Célia Hodent. «acquiesce Yann Leroux.Mais que se passe-t-il réellement là-haut, dans la tête du joueur qui? Pour Yann Leroux, s’il est évident que le passage à l'acte résulte d’un surplus d’émotions, il possède également une dimension salvatrice que peu mettent en lumière : «» Certains matchs représentent donc une prison psychique où les émotions sont décuplées. En bon échappatoire, lepermet au joueur de se libérer d’un poids néfaste à son humeur. «s’amuse Brak.Libéré, ou pas, puisque selon plusieurs études, l’expression de l’agressivité dans un média est loin de diminuer les comportements agressifs. Un groupe de chercheurs publié dans leconclut même qu’à court terme, l’expression de la rage encourage la personne à être davantage agressive. C’est un seul et même mécanisme cérébral dont le joueur est victime, puisqu’il l’empêche d’apprendre de ses erreurs. Des études basées sur l’imagerie cérébrale ont montré que le fonctionnement de l'amygdale, région du cerveau qui est activée lorsque la personne ressent des émotions négatives comme la colère, la douleur ou la tristesse, est réprimée pendant les parties. «, explique Leroux, qui constate cependant un dysfonctionnement lié à ce mécanisme.Donc plus l’amygdale est réprimée et moins l’hippocampe garde en mémoire les expériences : le joueur n’apprend pas de ses erreurs, récidive, et les noms d'oiseaux fusent.Il y a également des facteurs sociaux nuisibles au calme du joueur. La culture de la communauté, par exemple, fait passer lecomme un moyen de communiquer aux autres joueurs que les standards du groupe ont été intégrés. «, déplore Yann Leroux.» Dernier exemple en date très parlant dans FIFA : avec l'apparition de nouveaux objectifs récemment permettant d'obtenir des cartes icône dans le jeu, et qui nécessitent un certain nombre de victoires, il est « attendu » des joueurs qu'ils quittent le jeu à 1-0, pour faire gagner du temps à leur adversaire.La solution ? Modifier une mentalité que la communauté s’applique jusqu’ici à transmettre aux nouveaux joueurs. La fonction principale du jeu vidéo, à savoir prendre du plaisir, est balayée pour mettre en lumière le côté compétitif et obscène du « divertissement » . L’effet dominos ne tarde pas : les joueurs intègrent lecomme outil communicationnel et s’emploient à tout faire pour éviter cette forme d’humiliation. Certains s’appuient sur des moyens peu éthiques pour parvenir à l’emporter, au grand dam du joga bonito. Deux mois après la sortie de FIFA, il n’est aujourd’hui pas rare de tomber contre un adversaire qui enchaîne huit virgules avant de fixer le gardien : un geste simplissime à effectuer in game, mais ô combien efficace (on parle de « META » , qui est l'anagramme de «» ). Sans cette culture de la rage en plein essor, ces comportements n’auraient peut-être jamais vu le jour.La victoire étant devenue l’unique objet de convoitise dans FIFA, pratiquer lefait aveu d’un revers quasi-insultant. «confie Laurent-David Samama.» L’auteur n’hésite pas à faire un parallèle entre la politique de la terre brûlée, relevée du dialecte militaire et qui consiste à détruire ses biens pour que l’adversaire ne s’en empare pas, et le rage-quit. «» Par conséquent, rage-quitter se veut symptomatique de plusieurs caractéristiques chez le joueur. C’est le moment où on est soi-même, vulnérable avec la mise en évidence de nos fragilités. Tandis que dans le triomphe, nous montrons une meilleure version de nous-même, glorifiante et pleine de pudeur.Cependant, le rage-quit peut être considéré comme honorable, non pas par votre adversaire qui célèbre en solitaire dans son salon, mais si l’on se penche suffisamment sur sa fonction de révélateur. «, examine Laurent-David Samama.» Depuis quelques années, EA Sports tente de réprimander le rage-quit avec notamment la réduction du nombre de crédits attribués. Étonnamment, les sanctions restent très légères et ne semblent pas dissuader les joueurs. L’entreprise ricaine considère sûrement - elle aussi - leen acte de fierté plus qu’honorable. Ou bien il fait désormais partie intégrante de la machine. Enfin, quelle qu’en soit la réponse, «, rappelle Yann Leroux.. »