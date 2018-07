Qui es-tu, Duje Ćaleta-Car ?

Il a beau être vice-champion du monde en titre, il est inconnu du grand public. Il a beau n’avoir que 21 ans, l’Olympique de Marseille n’a pas hésité à miser dix-neuf millions d’euros sur lui. Lui, c’est Duje Ćaleta-Car.



Dobrodošli!Marseille prend un nouvel aĆCent #DujeEstOlympien pic.twitter.com/59SnqNfYCC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 20 juillet 2018

D’Akhénaton à Napoléon

Dans la lignée des Skoblar, Boksić, Runje… et Sertić

Par Adrien Hémard

Jacques-Henri Eyraud avait prévenu : «» . Avec environ dix-neuf millions d’euros lâchés sur Duje Ćaleta-Car - prononcez Duyé Chaleta-Tsar -, la promesse est d’ores et déjà tenue. Au delà d’une simple recrue, ce transfert symbolise peut-être un changement de stratégie de l’OM qui, d’une part, bat enfin le FC Séville sur le mercato et, d’autre part, passe de recrues expérimentées à moindre coût (Rami, Luiz Gustavo , Germain…) à un jeune prometteur courtisé dans toute l’Europe. Mais justement, qui est ce Duje Ćaleta-Car ?Comme Akhénaton, leader du groupe marseillais IAM, mais aussi comme Paolo de Ceglie, fantôme italien passé par le Vélodrome en 2015-2016, Duje Ćaleta-Car est né un 17 septembre, en 1996 dans la ville croate de Šibenik sur les bords de l’Adriatique. Ville occupée par la France pendant huit ans sous Napoléon, qui l’avait subtilisée à l’Autriche. Croatie-Autriche-France, c’est donc logiquement la trajectoire suivie par Ćaleta-Car, qui arrive dès 2013 en Autriche, où il s’engage avec Pashing en troisième division. Robuste et déjà prometteur, le jeune Duje tape dans l’oeil du Red Bull Salzbourg, qui l’attire dès 2014. «» , raconte Peter Zeidler auQuatre ans plus tard, Ćaleta-Car s’est imposé comme l’un des jeunes défenseurs centraux les plus prometteurs d’Europe, notamment grâce la campagne européenne du RB Salzbourg la saison dernière : «» , abonde Zeidler. Outre sa puissance, son jeu de tête (72% de duels aériens gagnés) et ses qualités de relances (il a été le joueurs qui touche le plus de ballons en Autriche la saison passée), Ćaleta-Car possède déjà une expérience intéressante à vingt-et-un ans : 130 matchs pros avec Salzbourg, dont 21 de C3 et 9 de barrages de C1, ainsi qu’un titre de vice-champion du monde avec la Croatie, quatre championnats et trois coupes d’Autriche. Costaud.Alors que Séville le courtisait également, et qu’Ivan Rakitić le poussait dans cette direction, il a donc choisi l’OM pour franchir un pallier. Pour cela, il devra corriger quelques défauts, comme l’a expliqué Peter Zeidler au: «» . Lors de sa présentation, Ćaleta-Car a déjà désigné son professeur : «» . Et de jouer à ses côtés, puisque le droitier devrait occuper l’axe gauche laissé libre par Rolando Pour s’acclimater à Marseille, il pourra compter sur le franco-croate Grégory Sertić, même s’il ne le connaissait pas avant sa signature : «» . Studieuse, la recrue marseillaise avait pris le temps de réviser les classiques croates de l’OM - Josip Skoblar Alan Boksić et Verdran Runje - , avant de confier que ses quatre matchs contre Marseille la saison passée avaient pesé dans la balance : «» . Son ancien coach appuie cette thèse : «» . À Marseille, il portera le numéro 15, comme d’autres défenseurs centraux avant lui tels Tom áš Hubočan, Stéphane Sparagna ou Ronald Zubar . Mais aussi Jérémy Morel