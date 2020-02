Il était une fois Devi

Sympathy for the Devi

Joue-la comme Bala

J’apprécie énormément Bala, mais il ne faut pas mélanger les sentiments et le professionnalisme. Elle sait aussi que quand on est pro, il n’y a pas de cadeau.

Pas de cadeau pour les pros

Ce recrutement sert aussi à inciter les jeunes filles à jouer au football.

Mary à tout prix

Je veux que les Indiennes prennent conscience qu’elles ont la possibilité de se confronter aux standards européens.

Alors que la première division féminine écossaise reprend ses droits ce week-end, tous les yeux seront braqués sur le Glasgow City FC, champion incontesté depuis 2009, l’année où le championnat a changé de format pour passer sur un système calendaire et une saison qui s’étend de février à novembre. Mais l’autre objet de curiosité de cette, ce sont aussi les Glasgow Rangers qui se sont imposés comme la sensation du dernier mercato, avec pas moins de quatorze nouvelles arrivées. Parmi elles, l’ancienne milieu de terrain du FC Fleury Sonia O’Neill, les Françaises Lisa Martinez et Daïna Bourma, mais surtout, l’attaquante Bala Devi. Bala qui ? Bien plus qu’une serial-buteuse, une ambassadrice.Manipur, à 8700 kilomètres à l’est de Glasgow. C’est dans cet état du nord-est de l’Inde que Bala Devi voit le jour en 1990, l’année où les Rangers remportent leur 39titre de champion d’Écosse. À la croisée des millénaires, Bala grandit entourée de trois frères et soeurs au coeur d’un environnement «» . Cet isolement géographique ne l’empêche pas de se mettre très tôt au sport. Tennis et handball font partie de ses loisirs, mais c’est finalement vers le ballon rond qu’elle finit par jeter son dévolu. «Sa première licence, Bala la signe à onze ans dans le club de son village. Mais très vite, son talent va dépasser les frontières du Manipur, où «» De quoi l’aider à gravir les échelons avec un peu d’avance. À douze ans, elle représente déjà son état lors du championnat national U19 et termine meilleure buteuse de la compétition, avant de remporter le titre l’année suivante. Ce qui va lui ouvrir les porte de la sélection nationale U17, qu’elle rejoint à l’âge de quinze ans et avec qui elle termine encore meilleure buteuse, mais aussi vainqueure du championnat d’Asie du Sud. Depuis, sa précision face au but ne s’est pas démentie. En témoignent ses 58 pions en 52 parties disputées avec l’équipe nationale indienne. Pas étonnant que ses modèles soient tous «» . Parmi eux, on retrouve Ronaldo (le Brésilien et le Portugais), Ronaldinho, mais aussi Megan Rapinoe et Oinam Bembem Devi, la pionnière du football féminin indien, originaire comme elle de la région d’Imphal et sous les ordres de qui Bala a évolué tant en équipe nationale qu’au sein de son club de cœur : le Manipur Police.Comme son nom l’indique, l’équipe est liée avec la maréchaussée locale. Et comme en Inde, le championnat féminin ne bénéficie pas du statut professionnel, Bala travaillait jusqu’il y a encore quelques mois comme agent de police, en parallèle de sa carrière sportive, «, explique celle qui est désormais relevée de ses fonctions pour dix-huit mois, soit la durée de son contrat avec les Rangers.En 120 matchs disputés sous les couleurs de son club, Bala Devi a inscrit pas moins de 100 buts, remporté deux titres nationaux et été sacrée joueuse de l’année à deux reprises. Pareil talent pouvait logiquement prétendre à continuer son ascension et le coup de pouce du destin est arrivé à presque 2500 kilomètres de sa région natale, à Bangalore.» , rappelle Amy McDonald, ancienne internationale écossaise et manager générale de l’équipe féminine des Rangers. «» Son entraîneur, qui n’est autre que le Français Grégory Vignal, ne dit pas le contraire. «» , détaille, enthousiaste, celui qui est en charge de l’équipe première depuis la dernière Coupe du Monde.Reste un petit problème : le permis de travail. L’Inde est en effet classée à la 57position du classement mondial alors que seules les joueuses issues des 40 premières nations peuvent être recrutées sans condition. «» , se réjouit Amy McDonald. En Inde, cinq pontes du football national se chargent même de lui écrire une lettre de recommandation. À travers son profil, son palmarès et l’apport pour le championnat indien qu’impliquerait sa signature aux Rangers, lui accorder une dérogation se révèle presque inévitable.Et voilà comment Bala Devi est devenue la première Indienne à bénéficier du statut de footballeuse professionnelle. Car l’autre signe fort qui accompagne ce début de saison en Ecosse, c’est que le Celtic et les Rangers ont tous les deux annoncé que l’intégralité de leur effectif sera désormais payé pour jouer au football à plein temps. «» , reprend Grégory Vignal, sans cacher que lesféminines entendent désormais squatter les hauteurs du classement. «À l’aube de la reprise, l’intéressée a eu tout le temps de s’adapter à son nouvel environnement qui - ô surprise - n’est pas si dépaysant. «» Modeste, Bala ? Peut-être un peu. «» , glisse son entraîneur. Quant au niveau sur le terrain, sans surprise, il est plus élevé qu’en Inde. Ce qui n’effraie pas la jeune trentenaire pour autant : «Du côté des Rangers, on est conscient d’avoir recruté bien plus qu’une simple attaquante. «, avoue Amy McDonald.Passé par Liverpool au début des années 2000 après avoir été formé à Montpellier, Grégory Vignal parle quant à lui de «» Malgré son humilité apparente, Bala sait bien qu’elle représente beaucoup. «» Et de citer son modèle, Mary Kom, originaire elle aussi du Manipur et seule boxeuse indienne à avoir été médaillée aux Jeux olympiques, en parallèle d’une triple carrière de députée, d’activiste et de mère de famille. À 30 ans, Bala Devi peut légitimement rêver d’emprunter la même voie.