Quels scénarios pour PSG-OM ?

Ce dimanche soir au Parc des Princes, l’OM s’avance sur la pointe des pieds avant de défier le PSG. Découvrez les cinq scénarios possibles de ce match du dimanche soir où tout le monde - ou presque - voit Paris poursuivre sa série d’invincibilité face aux Marseillais.

L’attendu

La correction

Le match tout pourri

L’exploit

Les minots

Par Andrea Chazy

L’OM n’a plus battu le PSG au Parc depuis 2010, et n’a plus triomphé des Parisiens depuis 2011. Au sortir de leur succès face à Strasbourg, Boubacar Kamara n’en menait d’ailleurs pas large à sept jours du choc : «» Première indication : Marseille va se montrer prudent, ne va pas monter dans la capitale pour repartir avec une valise. Alors, comme à cinq reprises sur les onze derniers PSG-OM depuis 2011, les Olympiens vont repartir du Parc avec une défaite 2-0. Dans le jeu, les Parisiens n’auront pas eu beaucoup d’occasions de faire chauffer les gants de Steve Mandanda, mais vont réussir à ouvrir le score grâce à un but précoce d’Icardi. Ce n’est qu’en fin de rencontre, après une barre de Benedetto sur corner, que Mbappé va foncer à toute allure, se faire faucher par Kamara et se faire justice lui-même sur penalty. Classique, comme le nom de l’affiche.Fâchés de n’avoir jamais humiliés leurs rivaux à la maison, les hommes de Tuchel ont décidé d’offrir un récital à leur public. Le coach allemand lance le 4-3-3 qui a terminé le match de Ligue des champions à Bruges, en laissant Icardi jusqu'à la fin. Et forcément, ça fait des dégâts. Les appels d’Icardi sont foudroyants, Mbappé prélève des reins à tour de bras et Di María continue de surfer sur son petit nuage. Bilan : 7-0, avec un triplé d’Icardi, un autre de Mbappé et un coup de tête de Marquinhos pour finir. Désabusé, Villas-Boas fait toute sa conférence de presse d’après-match en russe et accuse Jacques-Henri Eyraud de lui avoir refilé «» . L’ancien assistant de Mourinho est viré dans la foulée, tandis que dans son édition du lundi,révèle qu’une bagarre dans le vestiaire a éclatée entre Dimitri Payet et Bouna Sarr. L’OM est en crise.La dernière fois que l’OM a réussi à ramener un petit quelque chose du Parc, c’était pour la première de Rudi Garcia sur le banc olympien en octobre 2016. Un 0-0 où l’OM avait totalement refusé le jeu, et Villas-Boas compte bien s’inspirer de la performance de l’actuel coach de l’OM... heu, de l’OL . D’entrée, le 6-3-1 marseillais avec le pauvre Benedetto en pointe campe dans sa moitié de terrain et dégage le cuir le plus loin possible à chaque reprise. Le public du siffle, Stéphane Guy lâche même à l’antenne que ce que propose l’OM est «» . Au micro de Canal +, Valentin Rongier envoie bouler Paga’ et ses questions centrées sur le style de jeu de l’OM : «» . Létal. Pas grave, les Marseillais repartent de Paname avec un point et le sentiment du devoir accompli.Qu’on se le dise : gagner au Parc des Princes ce dimanche serait un véritable exploit pour l’OM. Mais à l’instar de Reims cette saison, les Olympiens ne le savent pas encore, mais ils seront les seconds à faire chuter le Champion de France sur ses terres cette saison. Basile Boli, lui, l’avait vu venir dans les colonnes de: «» Bingo pour Basile, qui voit son Olympique refroidir le Parc grâce à un doublé de Dario Benedetto. Oubliez Icardi et Di María, l’Argentin de la soirée porte un maillot ciel et blanc.Attablé dans son bureau avec un casque sur les oreilles qui passe en boucle L'École du micro d'argent, Jacques-Henri Eyraud a une illumination : vu que tout semble perdu d’avance, pourquoi ne pas envoyer les minots comme il y a quatorze ans ? L’idée, brillante à ses yeux, peine à convaincre en interne. Et pourtant, ni une, ni deux, l’homme fort de l’OM envoie les successeurs de Garry Bocaly et de Vincent Gastine sur la route de Paris. Forcément, les gamins du Vieux-Port galèrent, encaissent un premier pion de Di María à la demi-heure de jeu avant que la magie n'opère. Alors que Florian Chabrolle égalise sur un coup franc direct de toute beauté, c'est bien Tony Vives qui vient foutre la clim' dans le temps additionnel et offrir la victoire aux siens. Euphorique, et seulement vêtu d'un caleçon en zone mixte, Tony balance à la masse de journalistes présents : «» Car oui, huit ans après, la maxime marche toujours.