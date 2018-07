Quels scénarios pour Belgique-Angleterre ?

Un match pour la troisième place, ça a rarement de l'intérêt. Mais attention, des scénarios de dingue peuvent se réaliser dans ce sympathique Belgique-Angleterre.

Scénario 1 : « Prince Harry »

Scénario 2 : « Les champions belges »

Scénario 3 : « Russian Holidays »

Scénario 4 : « La course au titre »

Scénario 5 : « La revanche des coiffeurs »

Dans un match au rythme peu élevé, Belges et Anglais sont toujours à égalité après que Marouane Fellaini a répondu à Jesse Lingard . Dans les dernières minutes de jeu, l’Angleterre tient le ballon, mais ne trouve pas de décalage. Harry Kane en a plein les pattes et ne veut clairement pas d’une prolongation. Il se saisit du ballon à 25 mètres et allume une grosse chiche sous la barre. Après trois penaltys, une déviation foireuse du talon et deux pions de raccroc dans le but quasi vide, Harry Kane marque enfin un vrai but dans cette Coupe du monde. Bravo.Bis repetita pour la Belgique. Face à des Anglais quelque peu émoussés par leur demi-finale contre la Croatie et qui décident de laisser le contrôle du ballon à leurs adversaires, les Diables rouges disposent assez largement de la possession de balle. Mais malgré les fulgurances d’ Eden Hazard , ils ne se procurent que très peu d’occasions franches. En face, l’Angleterre est solide et ressort le ballon très proprement avec la flèche Rashford et le métronome Dele Alli . Résultat : le nombre d’opportunités est bien plus conséquent pour l’Angleterre. Et la solution vient d’un corner bien botté par Kieran Trippier pour la tête de John Stones . Le score final indique que l’Angleterre surclasse la Belgique d’un point de vue tactique. Thibaut Courtois explique alors que ce résultat est «» . Peu importe, les Belges s’autoproclament champions du monde parce que c’est eux «» . Fête nationale.Si les Belges sont particulièrement motivés à l’idée de remporter ce match pour accomplir officiellement leur meilleure performance de l’histoire en Coupe du monde, les Anglais n’en ont rien à carrer. Vu qu’ils ont compris que le football «» , lessont clairement en vacances depuis mercredi soir. Jamie Vardy Jordan Pickford portent des lunettes de soleil sur le banc de touche, suintant la pinte. Sur le terrain, ceux qui ont perdu à la courte-paille ne mettent pas un pied devant l’autre. Victoire 5-0 de la Belgique. Retour à la maison et départ officiel en vacances.On ne va pas se mentir, la Coupe du monde est déjà terminée avant même le coup d’envoi de ce match pour la Belgique et l’Angleterre. Et comme tout sportif de haut niveau, il est temps de retrouver de nouveaux défis très vite. Vu que tout ce beau monde ou presque joue en Premier League, l'objectif est bel et bien là : préparer le terrain pour la saison à venir. La bande de Totthenham (Trippier, Alli, Dier, Kane et même Vertonghen) mettent des taquets à Hazard et De Bruyne durant tout le match pendant que Fellaini se laisse un peu emporter et blesse son propre coéquipier Lingard. Bref, le terrain se transforme en zone de guerre. Résultat : huit blessés de chaque côté. Malin.Très déçus de leur élimination en demi-finales, les Belges et les Anglais ne jouent pas le jeu. Comme lors du troisième match de poule où les deux nations étaient qualifiées, Roberto Martínez et Gareth Southgate alignent encore une fois des équipes complètement remaniées. Le score ? 3-1 pour la Belgique avec un triplé de Michy Batshuayi . Anecdotique. Le plus important, c’est ce qu’inspire ce match à Fabien Onteniente, réalisateur de comédies françaises à succès. Il écrit dans la foulée en dix minutes le scénario de. Le film raconte l’histoire cocasse de deux salons de coiffure qui se font la guerre pour contrôler la clientèle d’une plage de Pornichet pendant une Coupe du monde disputée au pays. Au casting : Franck Dubosc et Samuel Le Bihan. Du lourd.