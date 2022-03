Quelques conseils à Chelsea pour se rendre à Lille

Directement affecté par les sanctions qui ciblent les proches de Vladimir Poutine - et donc son propriétaire Roman Abramovitch -, Chelsea est en galère de thunes, à tel point que son déplacement à Lille, ce mercredi en Ligue des champions, pose question. Heureusement, on a pensé à eux.

Par Andrea Chazy et Florian Porta

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Thomas Tuchel est un homme qui n’a pas peur d’aller au feu. Interrogé au sortir de la victoire dessur Newcastle, ce dimanche (1-0), sur comment son équipe allait se rendre dans le Nord, l’entraîneur allemand n’exclut pas de mettre la main à la pâte :Dans un souci de ne pas payer les prix exorbitants du quartier de Chelsea, direction Sydenham et son établissement de référence qui propose la location de Ford Mondeo au kilométrage illimité pour la modique somme de 143 livres la journée. Une aubaine puisque ce bijou de technologie américaine permet de faire asseoir en son sein près de neuf passagers. Ainsi, en louant trois ou quatre monstres d’acier, Chelsea peut faire voyager une petite trentaine de personnes. Concernant les conditions de réservation, il faudra récupérer les véhicules le matin du match à 8h et les rendre 24 heures plus tard. Du coup, une fois les conférences de presse d’après-match terminées, pas le temps d’aller s’enquiller une pinte au Temple, le bar situé en face du stade Pierre-Mauroy. C’est départ illico vers Londres pour grosso modo 4h de route (attention au décalage horaire !). Avec la qualif’ dans les cartons, si possible, et une belle note à la pompe d'essence.Environ 700 livres avec le plein d’essence. Soit 2571 fois moins que le salaire mensuel de Romelu Lukaku.Renforce la cohésion d’équipe et le côté « aventure » propre aux épopées européennes. Quoi de mieux qu’un trajet en caisse pour apprendre à mieux se connaître ?Devoir se taper la version live du titre Dave « Thiago Silva » de Glastonbury en 2019. Tout ça parce que ça met l’intéressé en confiance.À l’instant T, Chelsea a un avion. Mais comme l’a rappelé Tuchel, la situation évolue au jour le jour, et lesne sont pas à l’abri de devoir se trouver un autre vol à la dernière minute. Heureusement, les vols Londres-Lille ne sont pas encore tousà deux jours du match : départ à 8h40 mercredi matin de Londres Gatwick, arrivée sur les coups de 11h35 à... Marseille pour une escale de 4h30 dans la cité phocéenne, avant un nouveau vol d’1h30 pour atterrir dans la capitale des Flandres un peu avant 18 heures. Une arrivée trois heures avant le match avec un bain de soleil en prime, difficile de trouver mieux. En plus, le retour prévu à 13 heures le lendemain laisse largement le temps de profiter de la Grand-Place avant de retrouver la City londonienne.161 euros pour l’avion + 39 euros pour la nuit à l’auberge Gastama du Vieux-Lille par tête = 200 euros par personne.Double ration desur Switch pour Hakim Zyiech et ses potes.Impact environnemental trop important pour un trajet si court. Et pourquoi pas une escale à Wallis-et-Futuna pendant qu’on y est ?À défaut de pouvoir emprunter le leur, Thomas Tuchel et ses hommes pourraient décider deet de voyager à bord des célèbres bus d’une compagnie allemande bien connue. Un seul problème, pas de Londres-Lille au programme avant vendredi, mais pas d’inquiétude pour les, une solution existe. Départ de Londres à 23h30 mardi pour atteindre la sublime gare routière de Bercy aux alentours de 9h mercredi. À peine le temps de prendre un petit café et de se dégourdir les jambes, les voilà à nouveau sur la route pour trois heures. Arrivée prévue à Lille en début d’après-midi, idéal pour se taper une sieste avant la traditionnelle balade d’avant-match. Comme à l’aller, le bus permet d’éviter une nuit d’hôtel avec un retour programmé à 4h30 pour retrouver Londres tout juste à temps pour mater80 livres par personne, paquet de bonbons hors de prix acheté sur une aire de repos compris.Possible oubli accidentel de Ross Barkley sur une aire de repos lors d’une pause pipi.Où est-ce que Mendy, Havertz, Lukaku et Rüdiger vont réussir à caser leur mètre quatre-vingt-dix ?On n'y pense pas forcément, mais on peut rallier la France depuis le Royaume par la mer. Le 11 novembre 2021, Steve Stievenart - nom de scène « Le Phoque » - a même traversé la Manche en 16h47 dans une eau à 14 degrés. Alors que l’eau est présentement à 8 degrés, on peut autoriser à Timo Werner et sa bande une traversée en 20 heures.5,50 euros, soit le prix des brassards dont aura besoin Jorginho pour ne pas se noyer... sous le pressing de Benjamin André.Avoir les idées fraîches avant un huitième finale retour de Ligue des champions.Les courbatures qui empêcheront l’effectif londonien de répondre au défi physique des Lillois.À force d’entendre qu’il est gentil et qu’il a trois poumons, N’Golo Kanté va le prouver en enchaînant les allers-retours Londres-Lille en portant ses coéquipiers sur son dos. Une réputation, ça s’entretient.Devoir se passer de Kanté qui sera hors de forme pour la rencontre prévue à 21h ce mercredi.Le moyen de transport le plus sûr. L’important, c’est avant tout la sécurité des joueurs.N’Golo n’a pas à porter toute la pression sur ses épaules, merde !Et si un autre « Frankie » venait à la rescousse des? Après la légende Lampard, c’est au tour de Zapata de rendre service. Le Géo Trouvetou de Marseille propose aux Londoniens d’utiliser ses machines futuristes pour se rendre à Pierre-Mauroy. Après un tout petit kilomètre pour rejoindre la Tamise, Thiago Silva et consorts pourront voler sur l’eau. Un trajet en apparence sympathique, mais qui devrait durer pas loin de sept heures pour rejoindre Pierre-Mauroy. Retour immédiat après la partie, le compteur de la location défile aussi vite que celui d’un taxi parisien.4800 euros par personne.Profiter de sensations fortes avant de, peut-être, ne plus pouvoir en vivre sur les pelouses.La trentaine de jet-skis nécessaires pour faire avancer ces machines en plus du risque d’égarer un ou deux joueurs en route.