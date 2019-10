Quelles prochaines enquêtes Coleen Rooney va-t-elle résoudre ?

Après avoir réussi à trouver que Rebekah Vardy - femme de Jamie - dévoilait ses histoires à la presse anglaise, Coleen Rooney - Madame Wayne -, compte bien résoudre d'autres affaires. Car oui, la Coleen à des yeux.

Où est passé l’avion de la Malaysia Airlines ?

Qui était la taupe de Knysna ?

Mais qui a tué John Fitzgerald Kennedy ?

Qui a vraiment volé la montre de Dolberg ?

Qui a fait tomber Michel Platini ?

Qu'est-ce qui se cache dans la zone 51 ?

Où est passé le ballon du penalty de Sergio Ramos face au Bayern ?

Xavier Dupont-Ligonnès est-il encore vivant ?

Disparu le 8 mars 2014, l’avion Boeing 777-200ER et ses 239 passagers est toujours introuvable. Et après cinq ans d’enquêtes, la raison de cette disparition reste inconnue. Mais ça, c’était avant que Coleen Rooney ne mette son nez dans cette histoire. Alors que la femme de Wayne lit un article qui détaille les composants de l’appareil, elle bute sur le mot "alliage". Un terme qui lui rappelle alors ce boys band français qu’elle écoutait plus jeune lorsqu'elle dansait sur l’immense tube. Et alors qu’une profonde tristesse la traverse lorsqu'elle se rappelle la mort d’un des membres du groupe, Quentin Elias, Coleen a une intuition. Et si le chanteur n’était pas vraiment mort le 25 février 2014 et qu’il avait détourné l’avion dans l’unique but de se cacher et ainsi ne pas payer ses dettes ? Ni une, ni deux, Coleen se procure la liste des passagers lorsqu'elle tombe sur un certain Randy Blue, le nom du site de porno gay où Quentin Elias a fait quelques apparitions. En prenant exemple sur la série Lost et en étudiant les cartes, Coleen se rend alors sur une île déserte du Pacifique où elle découvre Quentin en train de faire unavec Tupac et Michael Jackson. Trop facile pour elle.Mais qui a bien pu balancer au journalles propos de Nicolas Anelka adressés à Raymond Domenech à la mi-temps de France-Uruguay ? Dix-neuf ans après le Mondial 2010, Patrice Évra avoue au» . Résultat, l’ancien latéral gauche de Monaco contacte Coleen Rooney qu’il a côtoyé à Manchester United. L’enquêtrice utilise alors son arme fatale : Helen Wood. Une ancienne escort girl qui aurait fricoté avec son mari. Consciente d’avoir une dette envers Coleen, Helen fait parler son réseau et ouvre un groupe Whatsapp avec ses anciennes collègues qui ont connu certains membres de l’équipe de France. Parmi elles, une certaine Zahia qui confie savoir qui est la taupe : Marc Planus. Trop facile pour elle.56 ans que les USA sont plus ou moins persuadés que c’est Lee Harvey Oswald qui a assassiné JFK, alors président des États-Unis. Et ce, même si les zones d’ombres sont nombreuses autour de cette affaire et que des personnes comme le réalisateur Oliver Stone ont proposé d’autres théories en se basant sur celle de Jim Garrison. Faisant partie de ceux qui pensent que quelqu’un d’autre est derrière ce meurtre, Coleen Rooney se penche sur le dossier. Et c’est finalement en regardant le filmqu’elle trouve la solution. Son raisonnement est simple : dans le film, c’est Magnéto, interprété par Ian McKellen, qui assassine JFK. Un homme qui a joué son premier rôle au cinéma en 1964, soit un an après la mort de Kennedy. Un interrogatoire plus tard, et voilà qu’on apprend que le FBI a demandé à l’acteur britannique de se charger du meurtre en échange d’une carrière au cinéma.Le mystère semblait être résolu puisque Lamine Diaby-Fadiga avait avoué dans un communiqué être l’auteur du vol de la montre de Kasper Dolberg. Un vol estimé à 70 00€ qui a provoqué le licenciement de l’international U18 par les dirigeants de l’OGC Nice. Affaire conclue ? Et bien pas tout à fait puisqu'en traînant sur Instagram, Coleen Rooney reconnaît le modèle de la montre de l’attaquant danois sur le poignet de Marine Lloris. Qui n’est autre que la femme du capitaine de l’équipe de France dont le petit frère, Gautier, évolue à l’OGC Nice. Mais alors pourquoi Lamine Diaby-Fadiga s’est-il dénoncé à la place de Lloris ? Parce qu'il souhait juste quitter Nice pour rentrer en Île-de-France ? Réponse dans la prochaine enquête de Coleen.Le 24 novembre 2015, la commission d'éthique de la FIFA requiert une radiation à vie de Michel Platini, alors président de l’UEFA et candidat au poste suprême de président de la FIFA. La faute à une succession de révélations, portant notamment sur le versement déloyal de près de 1,83 millions d’euros qui lui aurait été parvenu de la part de Sepp Blatter (le président de la FIFA de l’époque). Pour Coleen, ça ne fait aucun doute : le responsable n’est ni plus ni moins qu’Harald Schumacher. Selon elle, le portier allemand de la Coupe du monde 82 n’en avait pas eu assez de défoncer Battiston dans le seul objectif de priver Platoche d’une victoire dans la compétition reine. Il en voulait plus. C’était donc tout naturel que pour porter l’estocade, l’Allemand devait attendre que Platini revienne au sommet. Au moment donc où il s’apprêtait à s’asseoir sur le trône du football mondial. Sacré culture foot pour Coleen.Pour répondre à la question que tout le monde se pose : non, Coleen Rooney ne faisait pas partie de la ribambelle d’imbéciles qui ont cru bon de se rejoindre devant la Zone 51 le 20 septembre dernier «» . Tout simplement parce que, ce qui se trouve dans cette base militaire américaine, Coleen le sait déjà. Lors d’un voyage aux États-Unis en 2011, la gamine de Liverpool avait sympathisé avec l’un des gardiens de cet espace interdit et avait eu le droit à une visite guidée du territoire le plus secret du Nevada. Pour un résultat plutôt décevant. Ce jour-là, il n’y avait ni OVNI, ni Elvis Presley, ni mutants à trois têtes pour l’accueillir. Seulement trois ou quatre militaires américains en train de siroter un pastis «» et de regarder un film à caractère pornographique. Non, vraiment, pas de quoi s’exciter.Sept ans après avoir expédié son penalty face au Bayern en Ligue des champions dans l’espace, Sergio Ramos n’a pas eu la moindre nouvelle de son ballon. Les théories les plus folles ont été lues, mais cela fait bien longtemps que Coleen a trouvé l’endroit où se cachait le cuir botté par le capitaine du Real. Depuis son canapé, Coleen scrolle sur le réseau social Instagram et tombe sur une photo de Katie Goodland. Sur le profil de la copine d’Harry Kane, Madame Rooney tombe sur une photo étonnante : deux adorables toutous entourés par des ballons, dont un «» . Coleen l’assure : parmi tous les objets ovales colorés autour des deux bestiaux, le ballon botté par Sergio Ramos s’y trouve.Mort ou vivant ? Dans l’esprit de la masse, le cas de Xavier Dupont de Ligonnès reste un énigme. A-t-il assassiné toute sa famille avant de suivre à son tour ? Est-il toujours en vie ? À Roquebrune-sur-Argens dans le Var, en janvier 2018, une opération dans un monastère où aurait été aperçu le "fugitif" a même été menée sans succès. Un épisode qui a bien fait marré Coleen Rooney. «, confie t-elle en off.» C’était si facile que ça, vraiment ?