Quelles boissons anti-gueule de bois pour les joueurs ?

La science hurle H2O, les experts crient eau

Que boire le jour J, pour contrer la boisson d'hier ?

Pas la peine de tourner autour du pot, pour amorcer le débat : dans un pays qui apprécie allègrement les levers de coude, et même si les pubs sont fermés en raison de la pandémie de coronavirus gâchant un peu les fêtes, les joueurs tenus de se présenter sur les terrains de Premier League le jour du 1de l'an (pour Everton-West Ham, et Manchester United-Aston Villa) ne vont pas tous rester raisonnables. Difficile en effet d'imaginer Harry Maguire se coucher à 0h15 satisfait de ses deux verres de bulle , ou Jack Grealish s'installer tranquillement dans son canapé après avoir trempé ses lèvres dans un grand cru Entre quelques relents alcoolisés dus aux excès de la veille afin de célébrer comme il se doit la fin d'une année pourrie, ainsi que le début d'une autre, l'attaquant et le défenseur devraient ainsi se croiser à Old Trafford. Dans quel état, et pour quels résultats ? C'est toute la question, car il se pourrait que les défenses des quatre clubs malchanceux obligés de disputer une rencontre lors de ce férié brillent autant que celles observées lors de Tottenham-Chelsea le 1janvier 2015 (5-3). Dès lors, peuvent-ils compter sur certains breuvages pour les aider à combattre la cuite afin de rester performants pendant une heure et demie ? Malheureusement pour eux, les solutions restent limitées.Attention, scoop : depuis la nuit des temps et jusqu'à aujourd'hui, le meilleur remède anti-gueule de bois découvert demeure - ô miracle - l'eau. Quoi de plus normal, quand l'organisme est aussi desséché qu'un Bear Grylls en pleine nature obligé de recycler sa propre urine ?, dégaine un médecin du sport évoluant dans le milieu professionnel, qui préfère ne pas donner son nom."Les gars, levez-vous et buvez un verre d’eau. Rebuvez un verre d’eau, rererebuvez un verre d’eau et allez sur le terrain."Mais la sécheresse et la bouche pâteuse dues à la déshydratation ne sont pas les seuls inconvénients, puisqu'il faut également lutter contre la fatigue.Dans cette optique, Jordan Pickford pourrait être tenté de basculer vers les liqueurs non alcoolisées de toutes les couleurs pour éviter le manque de concentration et les probabilités de boulettes déjà assez hautes en temps normal. Un coup de fouet fiable ?se fâche Olivier Rodríguez, préparateur physique du Havre.Sans parler des éventuels soucis infligés aux cellules de notre corps., répond le doc', dont l'anonymat n'est certainement pas étranger à la crainte du pouvoir des grosses firmes de boissons.Toutes les boissons ne sont cependant pas à mettre dans le même sac, ni à consommer au même moment. Ainsi, si une Cosmos Energy peut séduire en promettant quatre heures d'énergie supplémentaires en avalant quatre petites gorgées d'un mélange biologique guarana/maté vert , le spécialiste livre ses conseils personnels :, ajoute Thomas Rozé, kinésithérapeute du sport et diplômé d’une formation mêlant nutrition, santé et exercice.Si Ross Barkley veut davantage que du H20 pour faire bonne figure chez les Red Devils devant les amateurs de foot anglais qui décuveront dans leur canapé en même temps que lui , sa bonne résolution de début d'année peut donc être l'adoption de petit remontant hydratant hyper riche en eau et en composants respectueux de la santé. Des perles rares qui semblent exister, à l'image par exemple de la boisson Mé-Mé . Pas (seulement) destinée aux grand-mères et adoptée par des sportifs comme le rugbyman Gaël Fickou, cette boisson 100 % bio a l'avantage d'apporter un paquet de vitamines et de nutriments (46, sous sa forme) en évitant les pics d’énergie. La Mé-Mé, elle, est, décrit Caroline Liault, la fondatrice.Normal : avec 97 % de sève (ou eau) de boulot (bienfaits drainant et détoxifiant), 0,2% de thé vert matcha (associé à l'énergie lente) et un peu de moût de raisin (pour le sucre lent, avec un clin d'œil pour le vin de la veille), la concentration en eau s'avère élevée. Premier principe de base respecté. Les Britanniques qui s'occupent de la troisième mi-temps avant même d'avoir goutté aux deux premières n'ont plus qu'à tester.