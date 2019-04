Quelle équipe pour le PSG face à Nantes ?

Privé de Marquinhos, Neymar, Cavani, Bernat, Verratti, Thiago Silva, Di María, Meunier et même Mbappé pour affronter Nantes ce mercredi, le casse-tête est immense pour Thomas Tuchel. Voici quelques pistes pour l’aider à bâtir un onze cohérent.

Gardien

Gianluigi Buffon Trois jours après le naufrage lillois où Alphonse Areola en a pris cinq dans le museau, Thomas Tuchel décide logiquement de faire confiance à Gianluigi Buffon pour éviter une débâcle à la Beaujoire. Pour encadrer un effectif qui s’annonce très jeune, quoi de mieux que de faire confiance à un portier quarantenaire au sourire ravageur ? D’autant que Buffon n’a jamais encaissé cinq pions au cours d’une rencontre de championnat dans toute sa carrière, lui.

Défenseurs

Colin Dagba Il a brillé lors de la tournée en Asie avant de se blesser et de galérer à revenir. Aujourd’hui, il est le seul latéral droit de métier du PSG qui a moins de 35 ans, qui est disponible, et qui est surtout le « chouchou » du coach.

Les sapeurs-pompiers de Paris S’ils ont réussi à tirer d’affaire Notre-Dame de Paris, ces braves gaillards vont bien pouvoir en faire de même pour éteindre les feux follets nantais. Avec le numéro 18 floqué dans le dos, évidemment.

Stanley Nsoki Depuis sa masterclass au Vélodrome en octobre, N'Soki n'a joué que 256 minutes en Ligue 1 cette saison. C'est déjà 10 fois plus que la saison dernière, certes, mais Stanley a faim.

Isaac Hemans Doté d’un prénom de chanteur de rock et d’un nom emprunté à une poétesse de Liverpool du XVIIIe siècle, Isaac Hemans (22 ans) n’a pourtant rien du « Titi » prometteur. Le latéral gauche ghanéen, formé à l’OL et non conservé par le club de Jean-Michel Aulas, est monté à Paris cet été pour renforcer la réserve parisienne. À voir maintenant s’il a assimilé le principe du dépassement de fonction.

Milieux

Leandro Paredes Parce qu’il faut bien un vrai numéro 6 pour jouer au football. Même s’il a la dégaine d’un second rôle dans Prison Break.

La tour Eiffel Pour aiguiller Paredes et consorts, il faut bien un monument parisien qui tient encore debout et qui a l’avantage d’être une tour de contrôle inégalable. Merci Gustave.

Mikkel Hansen Sous ce bandeau à la Björn Borg, il y a surtout un Danois élu meilleur handballeur mondial de l'année. Un un-contre-un ravageur pour éliminer Abdoulaye Touré, et un coup de poignet pour nettoyer la lucarne de Tătăruşanu, l'affaire est réglée. Et en plus de ça, le monsieur est déjà salarié du PSG. Le profil idéal, au moins pour les 60 premières minutes.

Attaquants

Vahid Halilhodžić Pourquoi chercher midi à quatorze heures lorsqu'on a un attaquant qui a claqué 9 buts et 1 passe décisive, en vingt-deux matchs sous le maillot parisien, et qui attend en costard-cravate devant vous ? Même 32 ans après, le talent reste.

Alphonse Areola Planter le mètre 93 d'Alphonse dans la surface nantaise, c'est gage de présence physique, sachant que l'habituel gardien n'est pas des plus maladroits balle au pied. Tant pis pour Choupo, Big Al pourra se rappeler aux bons souvenirs de l'Entente sportive des Petits Anges, son premier club où il jouait dans le champ.

Marie-Antoinette Katoto Coup de bol pour Paris, la meilleure buteuse de la D1 féminine (18 réalisations) est parisienne. Avec en plus, un statut de meilleur espoir féminin conforté pour une deuxième année consécutive. MAK > MCN.

Remplaçants

Sébastien Cibois Eh ouais, faut pas pousser le bouchon. Mettre les trois gardiens sur le champ aurait pu été pris par la direction comme une provocation de Tuchel.

PNL En plus d'avoir une bonne relation technique avec la tour Eiffel, voir un « Avion des Açores » survoler Nantes, c’est aussi une petite victoire pour la ZAD de Notre-Dame des Landes.

Metehan Guclu Metehan est un jeune international turc U19, claque des buts à la pelle et a signé pro au PSG en février dernier. Oui, vous l'avez compris, c'est bien la réincarnation de Mevlüt Erdinç qui se dresse là devant vous.

Julian Draxler Depuis 2017, Julian Draxler a toujours battu Nantes. Même depuis le banc de touche. Elle est là, la dose d'optimisme.

Dani Alves Aujourd’hui, il est seul latéral droit de métier du PSG qui a plus de 35 ans, qui n'a peut-être plus sa vélocité d'antan, mais qui est toujours le plus gros palmarès du football mondial en activité.

Éric Choupo-Moting Parce que pour l'instant, c'est peut-être mieux pour tout le monde qu'il reste bien au chaud, et se préserver pour la fin de saison. Choupo n’est pas très fan des moments où il s’emmêle les pinceaux.

Par Andrea Chazy